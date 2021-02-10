Смиритесь, стоимость смартфонов, игровых консолей и других товаров возрастет

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Техника и не только подорожает из-за роста стоимости услуг Samsung в части производства микросхем

Во многих устройствах и не только используются чипы, которые производит Samsung. Где бы эти чипы не разрабатывались, самим южнокорейским гигантом или, например, Qualcomm, без Samsung в ряде случаев уже не обойтись. За невольную зависимость от производителя микросхем, производителям электроники и автомобилей рано или поздно придется заплатить. И этот момент уже близок.

Пришло сообщение, что Samsung планирует поднять стоимость своих услуг на производство чипов во второй половине текущего года на 15-20%. Больше всего в цене добавят микросхемы, созданные с применением зрелых техпроцессов. На данный момент компания ведет переговоры с клиентами на предмет удорожания услуг, с какими-то из них уже удалось достичь договоренности.

Рост цены на чипы «отливаемые» Samsung коснется производителей смартфонов, игровых консолей, планшетов и автомобильных систем. Сама Samsung гордо молчит и никак не комментирует эту информацию, отдавая ее на откуп аналитикам, экспертам и инсайдерам. Те в свою очередь готовят потребителей к росту стоимости конечного продукта, техника и автомобили подорожают, им придется платить больше. Они поворчат, но смирятся. Правда, из-за роста себестоимости, и почти неизбежного роста цен на эти изделия, их будут менее охотно покупать.

Справедливости ради стоит сказать, что на фоне кризиса, дефицита компонентов и проблем из-за коронавируса, стоимость услуг Samsung долгое время оставалась стабильной. В отличие от той же TSMC, южнокорейский гигант до недавнего времени находил резервы, чтобы не повышать стоимость услуг и чипсетов. Но неизбежный рост стоимости материалов, новые вспышки COVID-19 и нестабильная ситуация на рынке в итоге вынудили ее пересмотреть цены на производство полупроводников.

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Источник: bloomberg