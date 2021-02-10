Snapdragon 7 plus Gen 3 может получить огромный скачок производительности – это будет лучший субфлагманский чипсет?

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Ждем больше смартфонов на нем

Чипсет Snapdragon 7 Plus Gen 2 в прошлом году обеспечил огромное повышение производительности для среднебюджетных смартфонов. Но его преемник Snapdragon 7 Plus Gen 3 может приподнять планку еще выше, получив архитектуру мощного флагманского Snapdragon 8 Gen 3.

Об этом заявил надежный инсайдер Digital Chat Station в своем посту у Weibo. По его словам, следующий Snapdragon 7 Plus станет "огромным обновлением" и унаследует архитектуру топового чипсета 2024 года.

Snapdragon 8 Gen 3 имеет 8-ядерный процессор, включающий 1 ядро Cortex X4, 5 ядер Cortex A720 средней мощности и 2 энергоэффективных ядра Cortex A520. Похожая конфигурация может появиться и у Snapdragon 7 Plus Gen 3.

Естественно, он получит определенные ограничения по частоте, производительности графического чипа, модему и т.П. по сравнению с топовой версией. Однако это позволит выйти среднебюджетным смартфонам на совершенно новый уровень быстродействия.

Предыдущее поколение Snapdragon 7 Plus Gen 2 можно найти только в нескольких моделях Xiaomi и Realme – а на нашем рынке только Poco F5 с ним продавался. Но надеемся на появление этих чипов в новых устройствах.

Источник - didgital chat station