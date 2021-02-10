Snapdragon 8 Gen 2 может предложить недостающую ключевую функцию

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Qualcomm устремилась вдогонку за Samsung и Mediatek в части улучшения качества потокового видео

AV1 — это новый видеокодек, который был выпущен в свет в 2018 году и это более совершенная альтернатива HEVC, VP9, H.264 и VP8. Он обеспечивает потоковую передачу высококачественного видео при относительно небольших размерах файлов и на 20% эффективен при сжатии видео по сравнению с VP9. А еще он примерно на 30% эффективнее кодека H.265. Это удобно, в частности, для потоковой передачи видео, ведь Netflix и YouTube уже поддерживают AV1.

Поддержку кодека AV1 в своих продуктах начали предлагать целый ряд чипмейкеров, но Qualcomm не среди них. Даже топовый Snapdragon 8 Gen 1 лишен этой привилегии, тогда как конкуренты Dimensity 9000 и Exynos 2200 получили поддержку AV1. Более того, его получили Exynos 2100 и чипы серии Dimensity, где первенцем стал Dimensity 1000, позволяющий воспроизводить видеопотоки AV1 с разрешением до 4K и частотой 60 кадров в секунду. Благодаря улучшенной эффективности сжатия AV1 позволяет транслировать качественное и плавное видео при меньшем объеме данных.

В этом случае Qualcomm выступает в роли догоняющего и, предположительно, поддержку декодирования AV1 предложит новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550), который должен выйти в декабре нынешнего года. Но это только слухи, а подтвердятся они или нет достоверно сможем судить только ближе к концу года.

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Источник: androidauthority