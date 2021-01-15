Snapdragon 870 прогнали через бенчмарк. И это лайт-версия Snapdragon 888

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В сеть слили результаты прогонки Snapdragon 870 в Geekbench

В прошлом году инсайдеры принесли весть, что анонсом только Snapdragon 888 в 800 серии Qualcomm не ограничится. В частности, пророчат релиз Snapdragon 870, который якобы изготовлен по заказу Oppo и его тактовую частоту разгонят до 3 ГГц.

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Как сложится на самом деле, ясности нет. Чипмейкер никак не комментирует эти слухи и нет никакой информации от самой Oppo. А вот сетевые источники не безмолвствуют и продолжают настаивать, что Snapdragon 870 дебютирует и даже выложили предварительные результаты теста в Geekbench. А чтобы можно было оценить мощь новинки, полученный результат сравнили с производительностью Snapdragon 888 и Snapdragon 865.

По итогам забега в бенчмарке еще не анонсированный чип Qualcomm смог набрать 1034 балла в одноядерном тесте и 3513 в многоядерном. Для сравнения OnePlus 8 Pro на базе Snapdragon 865 набирает 876 и 3053 очка соответственно. А вот в сравнении с Snapdragon 888 новый чип слабее, но разница незначительная.

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К сожалению, конкретики о времени выхода Snapdragon 870 и о том, кто же первым получит его, вновь нет.

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Источник: mydrivers