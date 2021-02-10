Snapdragon 888+ (Pro) и Snapdragon 888: чем отличаются

1436

Qualcomm хочет разогнать Snapdragon 888 еще больше

В сети уже мелькали слухи, что Qualcomm выпустит усовершенствованную версию чипа Snapdragon 888. На рынок новая платформа выйдет с названием Snapdragon 888+ или Snapdragon 888 Pro и сегодня появились первые доказательства того, что такой чипсет действительно готовится к анонсу. А предоставил его бенчмарк Geekbench.

Новый чип засветился в базе данных синтетического теста и, похоже, что чипмейкер пойдет своим излюбленным путем апгрейда — разгон ядер. В частности, бенчмарк указывает на то, что пиковая частота должна составить 3,0 ГГц, хотя на практике она может быть еще выше. Напомним, что этот показатель у Snapdragon 888 составляет 2,84 ГГц. Устройство, на котором протестирована платформа Snapdragon 888+ (Pro), обладает 6 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 11.

Анонс Snapdragon 888+ (Pro) стоит ждать в третьем квартале нынешнего года и есть предположения, что чип создан для китайских производителей смартфонов, которым подавай что-то новенькое и более мощное. Остается только надеяться, что чипмейкеру удастся обуздать горячий нрав нового чипа, которым обладает Snapdragon 888 при меньшей пиковой частоте.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: mydrivers