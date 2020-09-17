Со смартфонов Samsung можно запускать Android-приложения на ПК

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Android-приложения подружили с Windows 10

Когда на презентации Samsung Galaxy Note 10 появился глава Microsoft, многие начали гадать к чему это. Оказалось, что сотрудничество двух компаний, которое длится вот уже несколько лет, станет еще глубже, мы станем свидетелями стратегической кооперации о слиянии «двух миров».

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Стратегическое сотрудничество сводится к тому, что при создании фирменной оболочки One UI начали предусматривать по умолчанию связку с Windows и сервисами от Microsoft, а американский техногигант сделает все, чтобы смартфоны Samsung смогли бесшовно работать с его компьютерами. Это попытка опробовать, как смогут работать сервисы Microsoft со смартфонами, и одновременно есть возможность запускать Android-приложения на ПК.

Первый шаг был сделан в Galaxy Note 10, когда пользователь получил возможность со смартфона зайти в аккаунт MS, чтобы иметь доступ ко всем файлам в облаке Microsoft. Раскручивая тему создания своеобразной экосистемы, во время презентации Samsung Galaxy Note 20 было заявлено о еще более глубокой интеграции двух систем, где пользователям теперь позволят работать с мобильными приложениями, установленными на смартфоне, прямо с экрана компьютера на базе Windows 10.

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Сделать это можно, прибегнув к помощи приложения «Your Phone» (Ваш телефон), а также важно, чтобы компьютер и смартфон были подключены к одной Wi-Fi сети. Это позволит пользователям играть, общаться в мессенджерах, совершать покупки и прочие действия, используя большой монитор компьютера и механическую клавиатуру.

Внедрение новой фичи началось с прошлого месяца и постепенно список поддерживаемых устройств будет множиться. На данный момент первыми в число избранных попали все флагманы компании, начиная с 2018 года выпуска, а также ряд моделей А-серии. Перейдя по этой ссылке, вы сможете посмотреть полный список совместимых устройств.

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Источник: androidauthority