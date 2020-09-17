Sony начнет продажи PlayStation 5 12 ноября

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Японская компания Sony даст возможность прикоснуться к консоли нового поколения через пару месяцев за не самый адекватный ценник.

Даты выхода

Вчера Sony объявила, что версия PlayStation 5 с дисководом будет стоить $499.99 на старте продаж, который намечен на 12 ноября. Цифровую версию производитель оценил в $399.99. Предзаказы начнут формироваться 17 сентября в отдельных розничных магазинах. Продажи 12 ноября стартуют в США, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а остальной мир получит новую консоль 19 ноября.

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Как ни странно, цены на консоли нового поколения от Sony ненамного выше, чем от Microsoft: 10 ноября компания планирует выпустить консоль начального уровня Xbox Series S за $299 и флагманскую Xbox Series X - за $499, то есть абсолютно тот же ценник.

Ценник на PS5

Так или иначе, ценник не маленький. Для сравнения, PlayStation 4 на момент запуска стоила 399 долларов, в такую сумму оценили Sony и PlayStation 4 Pro. На данный момент неизвестно, будет ли Sony снижать цены на старые модели PlayStation или просто откажется от их выпуска, как делают Microsoft.

Однако, есть и хорошие новости: Sony пообещали, что PlayStation 5 будет поддерживать обратную совместимость для подавляющего большинства существующих игр на PlayStation 4.

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Интересно, что стартовая цена на PS5 – не предел для Sony. Так, PlayStation 3 оценивалась в те же 499 долларов за модель 20 ГБ, а старшая, на 60 Гб, стоила уже 599 долларов, и все это без учета инфляции. Страшно представить, насколько были шокированы на тот момент любители консольного гейминга.

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Источник: Twitter



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