Sony представит кучу новых телевизоров специально для PlayStation 5

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На CES 2021 Sony покажут свои новые телевизоры с поддержкой Google TV и разъемов для PlayStation 5.

После презентации телевизоров Samsung Sony, судя по всему, напряглись и решились показать свой вариант крутых «телеков». В рамках CES 2021 японская компания планирует представить свою новую линейку смарт-телевизоров 2021 года.

Новые телевизоры Sony обеспечивают полную поддержку свежей прошивки Google TV – по сути новинки от Sony будут первыми телевизорами с такой фишкой. Кроме того, все новые телевизоры от японцев будут оснащены HDMI 2.1, что позволит в полной мере насладиться как новой PlayStation 5, так и его конкурентом в лице Xbox X и Xbox S.

По сути, Sony анонсировала новые телевизоры линеек Bravia XR 4K и 8K. Все они поддерживают разрешение 4K на частоте 120 Гц, а также VRR (переменная частота обновления) и ALLM (режим автоматической низкой задержки). Также есть поддержка eARC. Все это доступно из коробки.

Sony даже придумала слоган для новых «телеков» - «когнитивный интеллект», что намекает на название новых чипов под названием Cognitive Processor XR. В пресс-релизе Sony говорится: «В то время как обычный искусственный интеллект может обнаруживать и анализировать только такие элементы изображения, как цвет, контраст и детали по отдельности, новый процессор может проводить перекрестный анализ сразу нескольких элементов, точно так же, как это делает наш мозг».

А в новых топовых телевизорах линейки Master Series, оснащенных IPS-дисплеем с диагональю 8K и 4K OLED, для определения цветовой температуры окружающего освещения в вашей комнате используется новый датчик. Это позволяет телевизорам настраивать баланс белого. При желании вы можете отключить его.

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Ну, и, конечно, многих должна порадовать поддержка Google TV – ПО от Google, которое с каждым годом становится все лучше и лучше.

О ценниках мы узнаем на самой презентации совсем скоро.

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Источник: XDA



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