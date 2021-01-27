Сооснователь OnePlus представил свой бренд

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Карл Пей из «ничего» сделает что-то грандиозное

В прошлом году как гром среди ясного неба прозвучала новость, что Карл Пей, который стоял у истоков OnePlus и является ее учредителем, покидает компанию. Официальная причина — отправиться в самостоятельное плавание со своим брендом. Хотя в кулуарах говорят о том, что этот шаг Карла Пея стал демаршем против политики все большей интеграции OnePlus с Oppo и «предание идеалов» в части ценовой политики.

И вот сегодня Карл Пей официально представил свое детище — стартап Nothing. Пресс релиз гласит, что «стартап возьмется за устранение барьеров между людьми и технологиями для создания бесшовного цифрового будущего». Так что за будущее приготовила нам компания со странным неймингом «Ничего»?

Компания будет специализироваться на потребительских технологиях. По словам Карла Пея, в этой сфере давно не происходило ничего значимого. Пришло время взбаламутить «болотце». Увы, какой-то конкретики нет. Бывший топ-менеджер OnePlus предпочел ограничиться общими фразами.

Не было никакой конкретики по части будущих продуктов и в интервью Карла Пея с журналистом издания The Verge. Он лишь сказал о том, что основной доход компании будет связан с продажей умных гаджетов, а не с подписками или программным обеспечением. И это должна быть целая экосистема устройств. Первые гаджеты должны появиться в первой половине нынешнего года и нам остается только ждать их премьеру, чтобы понять, чем же займется детище Карла Пея.

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Источники: theverge, androidauthority