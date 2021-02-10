SpaceX запустит спутниковые сообщения Starlink через LTE в 2024 году, голос и передача данных заработает в 2025 году

72

Starlink станет более доступным, чем когда-либо

В прошлом году SpaceX и T-Mobile объявили о сотрудничестве над тем, чтобы передавать данные прямо на телефоны с космических спутников. Сейчас объявлено, что этот сервис Starlink будет запущен в следующем году, но с постепенным развертыванием возможностей.



Это означает, что в 2024 году будут поддерживаться только текстовые сообщения. В 2025 году компания планирует начать предлагать голосовые услуги и передачи данных, а также функции IoT.



Подключение смартфона к сети будет производиться через LTE. Неясно, какая пропускная способность будет доступна. В SpaceX говорят, что служба передачи данных будет достаточно быстрой для просмотра веб-страниц. Но даже базовая отправка текстовых сообщений незаменима в чрезвычайных ситуациях.



В отличие от решения от Apple, услуга Direct To Cell от Starlink не будет нуждаться в специальном оборудовании – новые спутники, по сути, будут работать как башни сотовой связи. Со свободным обзором неба любой телефон с поддержкой 4G сможет подключиться к сети.



Starlink подписала соглашения с несколькими операторами по всему миру: Optus в Австралии, Rogers в Канаде, KDDI в Японии, One NZ в Новой Зеландии, Salt в Швейцарии и T-Mobile в США. По всей вероятности, больше компаний присоединятся к тому времени, когда служба будет полностью запущена.



Starlink имеет целью охватывать только землю, озера и прибрежные воды – если вы хотите получить Интернет посреди океана, вам нужно будет зарегистрироваться в морской службе компании. Новая связь восполнит пробелы в охвате операторов без необходимости строить инфраструктуру.



Кроме того, неясно, будет ли доступен роуминг, поскольку каждая страна сохраняет жесткий контроль над беспроводными частотами. SpaceX также будет сотрудничать с местными операторами.﻿

Источник: GSMArena