Спеши купить Redmi Note 9T 5G со скидкой

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Приобретай выгодно Redmi Note 9T 5G со скидочным промокодом

Когда на наши просторы вышел Redmi Note 9T 5G, то это не стало событием. Во-первых, потому, что он влился в семейство Redmi Note 9, которое вот-вот будет отправлено на покой. Во-вторых, это смартфон с поддержкой сетей пятого поколения, о которых нам остается только мечтать ближайшие пару лет. Но это не отменяет того факта, что Redmi Note 9T 5G нормальный по качеству аппарат и с приличным набором черт.

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Возможность приобрести смартфон по максимально низкой цене всегда стоит остро. Поэтому ловите небольшую скидку, позволяющую купить Redmi Note 9T 5G по меньшей цене в России. Так, версию с 4/64 Гб памяти можно прикупить за $186,90 и не забудьте воспользоваться промокодом «LUBOV».

Напомним, что в основу смартфона положен вполне достойный чип Dimensity 800U, есть 4 Гб оперативной памяти, селфи-камера на 13 Мп и троица датчиков на тыльной стороне 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В оснащение Redmi Note 9T 5G вошел дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+, стереодинамики, модуль NFC, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

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