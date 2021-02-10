Список смартфонов Xiaomi, Poco, Black Shark и Redmi, которые обновят до Android 12

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Более 60 моделей Xiaomi и ее суббрендов должны получить новую версию зеленого робота

Несмотря на то, что Google уже анонсировала Android 12, стабильная сборка появится не ранее августа. Но это вовсе не означает, что после этого мы увидим массовый переход устройств на новую версию зеленого робота. Производителям необходимо время на оптимизацию оболочек, тестирование и отладку. Эту же работу предстоит сделать и разработчикам Xiaomi.

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Как правило, Xiaomi не проявляет большой расторопности в обновлении своих устройств до актуальной версии Android, поэтому скорейшего выхода апдейтов ждать не стоит. Но было бы неплохо знать, какие же смартфоны могут рассчитывать на Android 12. Рассказываем об этом.

Сама Xiaomi еще не опубликовала список тех, кого обновят до Android. На помощь приходит ресурс Xiaomiui, выложивший перечень таких аппаратов. Составлен он на основании тех сведений, которые были получены от источников внутри Xiaomi и от разработчиков MIUI.

Список дает понимание, что Android 12 получат все флагманские серии Mi 2020 и 2021 года, линейки Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi 10, Redmi K30 и Redmi K40, игровые семейства Black Shark третьего и четвертого поколений, а также модели суббренда Poco (Poco F3?).

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По информации источника, на приход Android 12 могут не рассчитывать обладатели смартфонов серий Xiaomi Mi 9, Mi CC9, Mi Note 10, Redmi K20, Redmi Note 8 и Redmi 9. Под вопросом обновление Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi 10X 4G, Redmi Note 9 (Global), Redmi Note 9 4 G (china) и Redmi Note 9T, Redmi 9 Power.

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Источник: twitter