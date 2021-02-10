Сроки выхода Realme GT Neo 3 и смартфона с подэкранной фронталкой

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Об этом рассказал один из ведущих топ-менеджеров Realme

В этом году Realme приняла участие в MWC 2022 и использовала площадку выставки для того, чтобы устроить глобальную премьеру серии realme GT 2, представить ноутбук Book Prime и беспроводные наушники Buds Air 3. Показала компания и фирменную технологию быстрой зарядки UltraDart, мощность которой может достигнуть 200 Вт.

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На выставке MWC 2022 журналистам удалось пообщаться с вице-президентом Realme и главой международной бизнес-группы компании Мадхавом Шетом. В ходе большого интервью топ-менеджер Realme рассказал о планах компании и сроках выхода новинок. Так, он сообщил, что премьеру Realme GT Neo 3 стоит ждать во втором полугодии нынешнего года и это будет одно из первых устройств с чипом Dimensity 8100, а также быстрой зарядкой мощностью 150 Вт.

На вторую половину 2022 года запланирован релиз смартфона с камерой под поверхностью дисплея. Что это будет за модель, подробностей нет. Можно лишь предполагать, что она выйдет в рамках серии Realme GT. Работает производитель и над складным смартфоном, но говорить о коммерческом запуске еще рано.

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Также Мадхав Шет сообщил о том, что компания продолжает совершенствовать магнитную зарядку MagDart, которая так и не нашла своего применения в коммерческих устройствах. В числе главных причин этого он назвал дефицит внутреннего пространства и, как следствие, ее внедрение приведет к увеличению толщины смартфонов или уменьшению емкости аккумулятора.

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Источник: gsmarena