США готовы ударить по Китаю, если он начнет поставки чипов в Россию

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США намерены устроить россии технологическую блокаду

Рынок России живет в новых условиях, когда ряд иностранных компаний ушли с рынка, другие приостановили поставку большей части товаров и привычные логистические схемы нарушены. Из-за войны в Украине страна рискует оказаться в технологической блокаде, когда экономика и развитие начнет серьезно буксовать. И сейчас начинается самое интересное. Целый ряд экспертов и простых обывателей в РФ полагают, что «Китай нам поможет».

Вероятность выживания за счет поставок из Поднебесной хорошо понимают и в США, поэтому они решили предупредить Пекин о нежелательности иметь дело с Россией. Так, министр торговли США Джина Раймондо заявила о том, что если китайские компании надумают поставлять чипы в РФ, то они не оставят этот факт без внимания и абсолютно точно нанесут удар по Поднебесной. Естественно, что речь идет о процессорах, созданных с использованием американских технологий. На примере Huawei мы уже видели к чему могут привести санкции США.

При этом министр торговли США подтвердила, что до настоящего времени китайские компании не нарушали санкционных правил США по отношению к России. Со своей стороны американское ведомство отслеживает ситуацию и будет жестко реагировать на «руку помощи» России. Будут ли китайцы соблюдать ограничения? По оценкам специалистов, США являются главным торговым партнером США и вряд ли Пекин захочет потерять солидный рынок сбыта.

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Источник: reuters