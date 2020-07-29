США может достаться версия OnePlus Nord попроще со Snapdragon 690 на борту

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На прошлой неделе весь новостной техно-сегмент говорил только о выпуске OnePlus Nord. Да, продукт получился спорным, но по технической составляющей точно ничем не хуже его конкурентов, а для кого-то его плюсы могут перевесить незначительные минусы. Но даже если вас смущает самый заметный недостаток – цена смартфона – то компания спешит умерить ваш скептицизм. OnePlus Nord – всего лишь первый смартфон из более доступной линейки устройств компании. Похоже, пополнение линейки не за горами, и первыми, кто получит еще более доступный аппарат производителя, станут американцы.

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В отличие от первого смартфона серии Nord, который производитель решил продавать только в Европе и Индии, следующий «бюджетный» аппарат компании должен выйти на североамериканский рынок. По словам генерального директора компании Карла Пэя, это случится «чуть позже в этом году».

Интереснее всего, что новый смартфон может работать на основе недавно представленного Snapdragon 690, который должен стать самым дешевым процессором от компании Qualcomm с поддержкой 5G. По крайней мере, производителю чипов придется снизить цену, чтобы конкурировать с MediaTek. Таким образом, следующий OnePlus Nord может быть даже дешевле, чем текущий Nord.

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Информация о новом процессоре не взялась из ниоткуда – ее обнаружили умельцы из XDA, проводив «инспекцию» в коде последней версии OxygenOS 10.5.Ребята смогли найти упоминания пока неизвестного смартфона OnePlus под кодовым названием Billie, а также код «isSM6350Products», связанный с этим смартфоном. SM6350 является внутренним обозначением Snapdragon 690.

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Источник: Gizmochina