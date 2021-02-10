Стали известны характеристики бюджетки Nokia G300 5G

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Nokia G300 5G будет простым 5G-смартфоном

Компания HMD Global, которая отвечает за присутствие марки Nokia на рынке мобильных устройств, готовится к выпуску очередной 5G-смартфон Nokia G300 5G. Это будет доступная модель для тех, кто хочет за недорого приобщиться к преимуществам сетей пятого поколения.

На данный момент известно, что Nokia G300 5G удостоится дисплеем диагональю 6,57 дюйма разрешением 1600х720 точек и есть каплевидная выемка, куда встроили фронталку на 8-мегапикселей. В качестве аппаратной платформы установили Snapdragon 480, обладающий восемью ядрами с пиковой частотой 2,0 ГГц и видеоускорителем Adreno 619.

На задней панели Nokia G300 5G установили круглый блок основной камеры, обладающий тремя датчиками изображения, где ключевой на 16 Мп, предложили сенсор на 5 Мп с широкоугольной оптикой и датчик глубины на 2 Мп. Емкость флеш-накопителя составила 64 Гб и аккумуляторной батареи 4470 мАч.

Руководить работой смартфона будет операционная система Android 11. Представить Nokia G300 5G должны на презентации, которая пройдет 6 октября.

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Источник: gsmarena