Blackview BV6600 вернет к жизни три iPhone 12

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Мы уже писали об анонсе нового защищенного внедорожника Blackview BV6600. Стали известны особенности, которые очень могут пригодится любителям активного отдыха и походов.﻿

На природе крайне важна автономность. Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 8580 мАч производитель обещает время непрерывной работы от 2 до 5 дней. Помимо этого смартфон от Blackview будет иметь возможность обратной зарядки, и вы сможете подзаряжать другие устройства от него. Заявлено, что полностью заряженного BV6600 может хватить для подзарядки трёх разряженных iPhone 12. Незаменимый помощник в местах отдаленных от цивилизации.

Не стоит забывать, что Blackview BV6600 в первую очередь – смартфон, а не павербанк. Поэтому батарея это не единственный плюс новинки.

Сообщается, что Blackview BV6600 будет оснащен 5,7-дюймовым HD+ дисплеем, что делает смартфон не таким громоздким. В основу аппарата ляжет энергоэффективный чип MediaTek Helio A25. Память аппарата составит 4/64 Гб с возможностью расширения при помощи карт памяти. Также смартфон будет поддерживать Dual 4G VoLTE и NFC.

За фото будет отвечать модуль Samsung S5K3P9SX на 16 Мп, а селфи на природе обеспечит 8 Мп модуль от Sony. Что касается защиты, аппарат сертифицирован по классу IP68/IP69K и военному стандарту MIL-STD-810.

Отдельное внимание уделяется навигации, ведь это одна из основных функций такого аппарата. Blackview BV6600 сможет работать с такими системами позиционирования как GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo. Можно рассчитывать на быструю и точную работу в самых разных местах.

Напомним, что презентация смартфона намечена на 22 февраля. Узнать больше о Blackview BV6600.﻿