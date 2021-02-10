Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Стало известно, какова будет цена в Европе на популярную линейку Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+. Не дороговато ли, Xiaomi?

Стало известно, какова будет цена в Европе на популярную линейку Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+. Не дороговато ли, Xiaomi?

01.12.2023 48 0

Долгожданный запуск...

Серия Redmi Note 13 была выпущена в Китае несколько месяцев назад и стала достаточно популярна. И теперь ожидается ее запуск по всему миру.

redmi

Смартфон был замечен на разных сертификационных сайтах, что свидетельствует о том, что его глобальный релиз неизбежен. В преддверии глобального релиза, европейские цены на Redmi Note 13 Pro и 13 Pro+ были слиты Appauls.

redmi

Согласно утечке, Redmi Note 13 Pro и 13 Pro+ будут предлагаться в одной конфигурации памяти, с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. И они будут доступны в трех цветах: Черном, Синем и Белом.

redmi

Что еще более важно, Redmi Note 13 Pro 5G будет стоить около 450 евро, а Redmi Note 13 Pro+ 5G – около 500 евро. Однако магазин предполагает, что цены могут несколько отличаться в зависимости от местных ставок НДС в разных странах.

Мы с нетерпением ждем запуска серии Redmi Note 13 на мировом рынке, чтобы увидеть, как эти телефоны работают.

Источник: appuals

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 01.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Стало известно, какова будет цена в Европе на популярную линейку Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+. Не дороговато ли, Xiaomi?