Стало известно, какова будет цена в Европе на популярную линейку Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+. Не дороговато ли, Xiaomi?

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Долгожданный запуск...

Серия Redmi Note 13 была выпущена в Китае несколько месяцев назад и стала достаточно популярна. И теперь ожидается ее запуск по всему миру.

Смартфон был замечен на разных сертификационных сайтах, что свидетельствует о том, что его глобальный релиз неизбежен. В преддверии глобального релиза, европейские цены на Redmi Note 13 Pro и 13 Pro+ были слиты Appauls.

Согласно утечке, Redmi Note 13 Pro и 13 Pro+ будут предлагаться в одной конфигурации памяти, с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. И они будут доступны в трех цветах: Черном, Синем и Белом.

Что еще более важно, Redmi Note 13 Pro 5G будет стоить около 450 евро, а Redmi Note 13 Pro+ 5G – около 500 евро. Однако магазин предполагает, что цены могут несколько отличаться в зависимости от местных ставок НДС в разных странах.

Мы с нетерпением ждем запуска серии Redmi Note 13 на мировом рынке, чтобы увидеть, как эти телефоны работают.

Источник: appuals