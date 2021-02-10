Старт бета-теста One UI 4 на Android 12: изменения и поддерживаемые смартфоны

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Samsung начала тестировать новую версию фирменной оболочки и назвала ключевые нововведения

Samsung объявила о старте бета-теста фирменной оболочки One UI 4. Присоединиться к тестированию могут пользователи, проживающие в Китае, Южной Корее, Индии, США, Англии, Польше и Германии. Еще одно обязательное условие — необходимо пройти регистрацию в приложении Samsung Members.









Первыми опробовать One UI 4 могут только обладатели актуальных флагманов компании: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Новая версия прошивки интересна тем, что базируется на Android 12, которая еще не дебютировала в своей финальной сборке. Весит обновление 2,4 Гб и включает в себя сентябрьский патч безопасности.





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Первые отзывы говорят о том, что с приходом One UI 4 пользователи получат широкие возможности для кастомизации внешнего облика системы под себя. Их ждут переработанные виджеты и «множество вариантов тем», которые позволят настраивать внешний вид и функциональность своих устройств. Можно будет персонализировать такие вещи, как домашний экран, значки, уведомления, обои и многое другое.





Уделили внимание конфиденциальности и защите персональных данных. Пользователь будет получать уведомление, если приложение получит доступ к камере или микрофону. One UI 4 позволит пользователям просматривать историю разрешений за последние семь дней, а не за сутки, как это реализовано в Android 12.





Перечень ключевых изменений в One UI 4:





возможность изменить вывод звука на другое устройство с экрана блокировки;

новый виджет диктофона для экрана блокировки;

ежемесячный календарь в виджете календаря;

возможность настроить Always on Display , чтобы он не активировался при каждом получении уведомления;

новые анимированные стикеры;

новые визуальные эффекты для зарядки;

новый помощник по письму на клавиатуре Samsung на базе Grammarly;

новые возможности многозадачности;

улучшенный поиск в настройках для поиска связанных функций в зависимости от того, что вы ищете.

макет приложения Cleaner Camera;

общий статус вашего телефона отображается в виде эмодзи на главном экране;

улучшили Samsung Health.

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Источник: samsung