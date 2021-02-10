Старт бета-теста One UI 4 на Android 12: изменения и поддерживаемые смартфоны
Samsung начала тестировать новую версию фирменной оболочки и назвала ключевые нововведения
Samsung объявила о старте бета-теста фирменной оболочки One UI 4. Присоединиться к тестированию могут пользователи, проживающие в Китае, Южной Корее, Индии, США, Англии, Польше и Германии. Еще одно обязательное условие — необходимо пройти регистрацию в приложении Samsung Members.
Первыми опробовать One UI 4 могут только обладатели актуальных флагманов компании: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Новая версия прошивки интересна тем, что базируется на Android 12, которая еще не дебютировала в своей финальной сборке. Весит обновление 2,4 Гб и включает в себя сентябрьский патч безопасности.
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Первые отзывы говорят о том, что с приходом One UI 4 пользователи получат широкие возможности для кастомизации внешнего облика системы под себя. Их ждут переработанные виджеты и «множество вариантов тем», которые позволят настраивать внешний вид и функциональность своих устройств. Можно будет персонализировать такие вещи, как домашний экран, значки, уведомления, обои и многое другое.
Уделили внимание конфиденциальности и защите персональных данных. Пользователь будет получать уведомление, если приложение получит доступ к камере или микрофону. One UI 4 позволит пользователям просматривать историю разрешений за последние семь дней, а не за сутки, как это реализовано в Android 12.
Перечень ключевых изменений в One UI 4:
- возможность изменить вывод звука на другое устройство с экрана блокировки;
- новый виджет диктофона для экрана блокировки;
- ежемесячный календарь в виджете календаря;
- возможность настроить Always on Display, чтобы он не активировался при каждом получении уведомления;
- новые анимированные стикеры;
- новые визуальные эффекты для зарядки;
- новый помощник по письму на клавиатуре Samsung на базе Grammarly;
- новые возможности многозадачности;
- улучшенный поиск в настройках для поиска связанных функций в зависимости от того, что вы ищете.
- макет приложения Cleaner Camera;
- общий статус вашего телефона отображается в виде эмодзи на главном экране;
- улучшили Samsung Health.
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Источник: samsung
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