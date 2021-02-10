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Старт бета-теста One UI 4 на Android 12: изменения и поддерживаемые смартфоны

14.09.2021 1830 0

Samsung начала тестировать новую версию фирменной оболочки и назвала ключевые нововведения

Samsung объявила о старте бета-теста фирменной оболочки One UI 4. Присоединиться к тестированию могут пользователи, проживающие в Китае, Южной Корее, Индии, США, Англии, Польше и Германии. Еще одно обязательное условие — необходимо пройти регистрацию в приложении Samsung Members.

 

Старт бета-теста One UI 4 на Android 12: изменения и поддерживаемые смартфоны – фото 1


Первыми опробовать One UI 4 могут только обладатели актуальных флагманов компании: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Новая версия прошивки интересна тем, что базируется на Android 12, которая еще не дебютировала в своей финальной сборке. Весит обновление 2,4 Гб и включает в себя сентябрьский патч безопасности.


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Первые отзывы говорят о том, что с приходом One UI 4 пользователи получат широкие возможности для кастомизации внешнего облика системы под себя. Их ждут переработанные виджеты и «множество вариантов тем», которые позволят настраивать внешний вид и функциональность своих устройств. Можно будет персонализировать такие вещи, как домашний экран, значки, уведомления, обои и многое другое.


Уделили внимание конфиденциальности и защите персональных данных. Пользователь будет получать уведомление, если приложение получит доступ к камере или микрофону. One UI 4 позволит пользователям просматривать историю разрешений за последние семь дней, а не за сутки, как это реализовано в Android 12.

 

Старт бета-теста One UI 4 на Android 12: изменения и поддерживаемые смартфоны – фото 2

 

Перечень ключевых изменений в One UI 4:


  • возможность изменить вывод звука на другое устройство с экрана блокировки;
  • новый виджет диктофона для экрана блокировки;
  • ежемесячный календарь в виджете календаря;
  • возможность настроить Always on Display, чтобы он не активировался при каждом получении уведомления;
  • новые анимированные стикеры;
  • новые визуальные эффекты для зарядки;
  • новый помощник по письму на клавиатуре Samsung на базе Grammarly;
  • новые возможности многозадачности;
  • улучшенный поиск в настройках для поиска связанных функций в зависимости от того, что вы ищете.
  • макет приложения Cleaner Camera;
  • общий статус вашего телефона отображается в виде эмодзи на главном экране;
  • улучшили Samsung Health.

 

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Источник: samsung

Samsung One UI 4 Android 12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.09.2021

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Старт бета-теста One UI 4 на Android 12: изменения и поддерживаемые смартфоны