Стартовали продажи Samsung Galaxy F62 с батареей на 7000 мАч

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Сегодня стартуют продажи весьма интересного Samsung Galaxy F62 в Индии

Напомним, что это камерафон среднего класса с огромным аккумулятором.

Смартфон построен на чипе Exynos 9825, который не так давно стоял на флагманских Galaxy Note 10. Сзади квадратный четвертной модуль камер. Они у смартфона такие: 64 Мп основная, 12Мп широкоугольная, 5Мп макро и 5мп датчик глубины. Батарея в смартфоне имеет ёмкость 7000 мАч. Дисплей у новинки большой – 6,7-дюймовый sAMOLED с разрешением 2400х1080.

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Телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами, имеет 3,5мм - аудиоразъем и поддерживает карты памяти microSD. Очень универсальный аппарат.

Несмотря на внушительную батарею, толщина смартфона 9,8 мм. Телефон представлен в трёх цветовых вариантах: зеленый, синий и серый.

Самое важное, чего мы ждали и не знали – цена. В Индии смартфон стартует с отметки 330 долларов за версию 6/128 Гб. Версия на 8/128 обойдется в 360 долларов.

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Интересно посмотреть, как огромный индийский рынок отреагирует на такое привлекательное предложение. В сети уже появляются первые видео распаковок.

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Источник: gizmochina.com