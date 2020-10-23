Ставим Google сервисы на смартфоны Huawei при помощи Googlefier

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Новый способ установки GMS на устройства Huawei

На первом этапе санкций американские чиновники решили запретить Huawei использовать Android с Google Mobile Services. А все для того, чтобы пользователи массово отвернулись от устройств компании, лишенных привычных и удобных сервисов. В этой ситуации Huawei сделала ставку на Android AOSP с открытым исходным кодом и собственную экосистему Huawei Mobile Services, а энтузиасты начали искать пути установки Google сервисов на устройства китайской компании.

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Преуспели все. HMS растет и приумножается, а также появилось несколько способов установки GMS на смартфоны Huawei. Одним из новых методов по загрузке GMS стало приложение Googlefier, созданное энтузиастами сообщества XDA Developers.

Это простой и понятный путь, не требующий выполнения сложных манипуляций. Все что необходимо сделать — скачать и установить apk-файл. После загрузки предоставить приложению все необходимые разрешения и последовательно выполнить пять действий, следуя инструкции на экране.

В процессе установки Googlefier сначала заменит существующее приложение резервного копирования и восстановит LZPlay. Как только все это будет выполнено, приложение установит GMS на устройство. После выполнения пяти шагов в соответствии с инструкцией, необходимо будет войти в учетную запись Google. На выполнение всех действий уйдет около 5-7 минут.

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Но стоит сделать важную оговорку. Приложение Googlefier не работает со смартфонами с EMUI 11. Этот метод эффективен только с устройствами, работающими под управлением более старых версий оболочки. Если вы ранее пытались установить Google-сервисы другими способами, рекомендуется выполнить сброс до заводских настроек и вернуться к установке GMS при помощи Googlefier.

Установить Googlefier

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Источник: xda developers