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Steam перестал поддерживать Windows 7 и 8 – обновляйся или прощайся с играми

02.01.2024 77 0

ВРЕМЯ ОБНОВИТЬСЯ

Популярный сервис игр Steam приостановил поддержку устаревших операционных систем Windows 7, 8 и 8.1, начиная с 1 января 2024 года.

Как сообщает Steam, пользователи этих ОС больше не будут получать обновления клиента Steam, в том числе важные обновления безопасности. Также прекратится техническая поддержка со стороны Steam по проблемам, связанным с этими ОС.

Steam перестал поддерживать Windows 7 и 8 – обновляйся или прощайся с играми – фото 1

Как работает сервис? Но по-прежнему, но теперь с завершившейся поддержкой баннером, однако не будет больше оказывать никакой технической поддержки, и в один день сервисы просто «умрут».

Это решение согласуется с прекращением поддержки Windows 7 и 8.1, осуществленным Microsoft. Поэтому пользователям Steam на этих платформах придется как можно быстрее обновиться в Windows 10 или 11, чтобы и дальше наслаждаться любимыми играми.

Steam перестал поддерживать Windows 7 и 8 – обновляйся или прощайся с играми – фото 2

Учитывая небольшой процент до сих пор застрявших на устаревших версиях геймеров Windows, это решение Valve не должно испытать значительного хейта - потому что на Windows 7 пока даже Chrome не поддерживается.

Источник – steam

Автор: Andrii S. Дата публикации: 02.01.2024
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Steam перестал поддерживать Windows 7 и 8 – обновляйся или прощайся с играми