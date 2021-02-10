Стильный и сильный Realme GT Master Edition на фото и видео

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Дизайн Realme GT Master Edition — хороший способ выделиться и деньги тут возьмут за стильный внешний вид

Соединить дизайн с современными технологиями — идея простая и лежит на поверхности, но мало кому удается претворить ее достойно, удовлетворив тех, кто разбирается в современных гаджетах и ценителей прекрасного. Realme решилась на такой шаг и готовится представить GT Master Edition.

Японский дизайнер Наото Фукасава и китайская компания Realme работали вместе еще над Realme X50. Теперь они готовят показать очередного модника realme GT Master Edition, который будет оформлен стильно, сдержанно, без эпатажа и пафоса. Чтобы вы могли проникнуться эстетикой новинки, компания выложила в сеть рекламный ролик, а сетевые источники поделились его изображениями в высоком качестве.

Realme GT Master Edition получил кожаный задник и выполнен он в стиле чемодана с рельефным исполнением. Цвет серый и не маркий, поверхность утилитарна и выглядит стильно, смартфон не будет скользить и заляпываться. Дизайн вышел действительно оригинальным и узнаваемым, а, чтобы пользователь знал, кто причастен к его созданию, на тыльной стороне нанесен не только логотип компании, но и личная подпись дизайнера Наото Фукасава.

Realme GT Master Edition представят на следующей неделе и это будет аппарат с Snapdragon 778G, 120-герцовым дисплеем разрешением FullHD+, аккумулятором емкостью 4300 мАч, быстрой зарядкой на 65 Вт и основной камерой 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

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Источник: sparrowsnews