Странный Redmi 11 5G: предсказание по характеристикам

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Перевыпустить смартфон под другим именем?

Просто Redmi — это наиболее доступные смартфоны Xiaomi. Последней актуальной версией является Redmi 10, который в марте и в мае нынешнего года получил чуть измененные версии, отличающиеся характеристиками исходя из рынка, где они доступны. Но это не отменяет того, что RedMi 11 выйдет и произойдет это достаточно скоро.

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Издание 91mobiles поделилось деталями о Redmi 11 5G. Сразу оговоримся, что источник не раз давал свои предсказания о еще не вышедших новинках, но не все из них в итоге были достоверными. Поэтому к опубликованной информации стоит относиться со здоровой долей скепсиса. Тем более, что перечислены те характеристики, которыми обладает Redmi 10 5G.

По данным ресурса, премьера Redmi 11 5G в Индии состоится в июне. В арсенале смартфона будет дисплей диагональю 6,58 дюйма разрешением FullHD+ и с частотой обновления 90 Гц, чип Dimensity 700, 4 Гб оперативки и 64 Гб флеш-памяти. Питать аппарат станет батарея на 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. Разрешение фронталки составит 5-мегапикселей и основная камера получит два датчика 50 Мп + 2 Мп.

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Толщина корпуса Redmi 11 5G составит 9 мм и на боковой грани установят сканер отпечатков пальцев. Работать смартфон будет под управлением фирменной оболочки MIUI. Ценник на аппарат в таком исполнении может составить $190.

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Источник: 91mobiles