Прыжок производительности, которого не случилось в Apple 16 bionic, состоится в этом году

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Заметный скачок производительности ожидается уже в Apple A17

Согласно заявлению аналитика Tianfeng International Securities Минг-Чи Куо, компания Apple вкладывает большую часть своих ресурсов в разработку новых однокристальных систем. В частности, речь идет о том, что Apple уделяет большое внимание созданию новой SoC Apple Silicon, изготовленной по 3-нм техпроцессу, которая предложит значительное улучшение производительности и энергопотребления по сравнению с предшественниками.

Поэтому Apple даже отложила разработку и массовое производство собственных микросхем 5G и Wi-Fi. Минг-Чи Куо ожидает, что, если все пойдет по плану, самый «передовой в мире 3-нм процессор» Apple поступит в массовое производство уже в этом году. После перехода на 3-нм техпроцесс производительность чипов Apple Silicon будет значительно повышена. Речь идет о SoC Apple A17, планируемом использовать в линейке iPhone 15, а также о новых однокристальных системах серии Apple M, используемых в Mac.

Согласно предварительным сообщениям, Apple изначально планировала серьезно обновить графический процессор однокристальной системы Apple A16 в серии iPhone 14 Pro, но после обнаружения "беспрецедентной" ошибки была вынуждена отказаться от использования нового графического процессора. Планировалось добавить такие функции, как трассировка лучей.

Напомним, что эта технология позволяет создавать чрезвычайно реалистичные изображения и сможет поднять визуальное качество мобильных игр на новый уровень. Но из-за конструктивных недостатков он потреблял гораздо больше энергии, чем ожидалось, что оказывало непосредственное влияние на время автономной работы и нагревания смартфона. Поэтому заметный скачок производительности ожидается уже у Apple A17.

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Источник: mydrivers.com