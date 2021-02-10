Супер цена на крутой iPhone 12 Pro Max: премиальный смартфон с самым узнаваемым дизайном по цене всего от 21 052

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Один из лучших представителей бренда

Смартфон культовый, сколько уже было всего о нем сказано, но о нем хочется говорить еще и еще. Именно iPhone 12 Pro Max особенно выделяется на фоне других моделей. Достаточно большие габариты и хорошие материалы корпуса. AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюймов действительно хорош.

Высокая производительность гаджета обеспечивает 6-ядерный процессор Apple A14, собственный графический ускоритель и мощный аккумулятор, которого хватит на 80 часов в режиме аудио. Операционная система iOS работает стабильно, без сбоев и зависаний.

Каждая презентация Apple – новые рамки технологических возможностей, за которыми следит весь мир. iPhone12 Pro Max – самый мощный вариант в линейке, у него все по максимуму.

Защита с рейтингом IP68 снова стала рекордной: iPhone 12 Pro Max, как и другие представители линейки, можно загрузить на глубину до 6 метров в течение 30 минут.

Камера – это всегда сильная сторона смартфонов Apple. Мощное "железо" + продуманное ПО = отличные снимки и видео. Фронтальный объектив имеет разрешение 12 Мп, а основная камера оснащена тремя модулями по 12 Мп. Основной модуль со светосилой f/1.6 и 7 линзами, LiDAR, телефото объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 52 мм, оптический зум с 5-кратным увеличением. С программной поддержкой определяется глубина пространства, снимки из модулей совмещаются в один наиболее удачный. Поэтому камера действительно на высоте, а за такую стоимость наверняка самая лучшая.

Что касается дизайна, здесь все строго и красиво: плоские шлифованные грани, сзади элегантное матовое стекло, узнаваемый вырез под фронтальную камеру вместе с датчиком Face ID – смартфон смотрит узнаваемо и премиально.

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iPhone 12 Pro Max 6/128 GB - 21 052 грн.

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https://andro-news.com/ru/news/apple-znovu-bavitsya-zi-dzvonilkoyu-ta-vipuskae-ios-17-beta-7-dl.html Apple снова играет со звонилкой и выпускает iOS 17 Beta 7 для разработчиков(Адм. панель)