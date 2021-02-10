Суперцена OnePlus Nord 3 5G: смартфон с задатками флагмана с топовым процессором Dimensity 9000 и 16 GB оперативной памяти всего от 13 800

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Супер игровая машина

Хотите относительно недорогой смартфон с хорошими характеристиками? Получайте: OnePlus Nord 3 5G! Здесь вам и AMOLED-экран с высоким разрешением, и мощный Dimensity 9000, быстрая 80-ваттная зарядка.

Экран в OnePlus Nord 3 5G шикарный. Теперь это Fluid AMOLED с разрешением 1240×2772 пикселей и диагональю 6,74 дюйма (172 мм). Поддерживает частоту 120 Гц, но адаптивная частота кадров может принимать 40 Гц, 45 Гц, 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц в зависимости от яркости и отображаемого контента. Это широкий диапазон, имеющий не каждый дисплей.

Еще один немаловажный момент, что у дисплея OnePlus Nord 3 невероятно тонкие рамки. Такое решение встретишь даже не у всех флагманов.

Сердце телефона достойно занимает очень мощный и в сущности флагманский чип Dimensity 9000. Здесь все на высоте, вам и игры на максимальных настройках, и у системы смарт летает.

Батарея стандартно: на 5000 мАч. Относительно скорости зарядки, производитель нас здесь тоже порадовал, поэтому мы получаем 80 Вт, а значит, зарядку от 0 до 100% всего за 32 минуты.

Камеры здесь тоже радуют, 50 Мп главный модуль, остальные два: 8 Мп и 2 Мп. OnePlus Nord 3 демонстрирует хорошие результаты по фото- и видеосъемке в среднебюджетном сегменте.

Смартфон идеально подойдет людям, желающим получить от своего игрового друга максимум. Смартфон просто отлично подходит для игр благодаря крутому процессору Dimensity 9000, качественному дисплею и целых 16 ГБ оперативной памяти. Приобрести данный смартфон можно по ссылке:

OnePlus Nord 3 5G 16/265 GB – 13 800 грн.

Приобрести по столь сладкой цене можно с промокодом 930 на $40 скидки.

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