Surface Duo от Microsoft не выйдет на глобальный рынок до 2021 года

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Необычный смартфон Microsoft Surface Duo, похоже, останется дома вплоть до следующего года.

Microsoft представила прототип своего складного смартфона Surface Duo еще в сентябре 2019 года. В сентябре этого года, буквально через несколько дней, компания должна начать продажи необычного устройства. Но, несмотря на старт продаж, за пределы родины смартфон пока не поедет.

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Пользователям за пределами США придется подождать до 2021 года. Microsoft воздержалась от предоставления временных рамок, когда пользователи могут ожидать появления устройства на глобальном рынке. Если же вы находитесь на территории США, вы можете сделать предварительный заказ на Microsoft Surface Duo. Стоимость всего-навсего $1,399, зато забрать устройство получится в день старта продаж – 10 сентября.

Главной причиной отсутствия спешки в отправке устройства на другие рынки является неуверенность Microsoft в целесообразности этого действия – компания побаивается, что неортодоксальное устройство получит смешанные отзывы и не самую большую заинтересованность потенциальных покупателей.

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Узнать о планах Microsoft смогли сотрудники издания Android Central. По мнению инсайдера Microsoft, компания собирается начать поставки Surface Duo на внешние рынки в первой половине 2021 года. Это будет сделано после того, как компания увидит реакцию на продукт в США.

Проблема с этой задержкой заключается в том, что Surface Duo работает на уже не самом свежем, хоть и флагманском чипе – Snapdragon 855. Кроме того, Microsoft Surface Duo не обладает возможностью беспроводной зарядки, да и совершить покупку с помощью NFC-чипа у вас тоже не получится, что за сумму в 1400 долларов немного странно. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация.

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Источник: Android Central



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