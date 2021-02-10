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Наконец-то состоялась презентация доступного планшета Blackview Tab 16. На эту модель уже можно оформить предзаказ, что однозначно порадует многих пользователей. Blackview Tab 16 позиционируется как планшет для работы, учебы, общения и отдыха. Учитывая, что планшетные ПК снова становятся популярными на технологическом рынке, такая новинка точно заслуживает вашего внимания.

Краткий обзор Blackview Tab 16

Blackview Tab 16 может похвастаться большим 11-дюймовым IPS-экраном 2K. Дисплей поддерживает технологию TÜV Rheinland, направленную на снижение вредного синего излучения. Также есть специальный режим чтения, который уменьшает нагрузку на глаза при чтении электронных книг.

Восьмиядерный процессор Unisoc T616 отлично справляется как с повседневными задачами, так и с играми. Постоянная память на 256 ГБ, но расширяется она до 1 ТБ с помощью SD-карты. ОЗУ увеличивается до 6 ГБ благодаря виртуальной функции.

Для фото, сканирования документов и общения по видеосвязи есть 13-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная фронтальная камера. Четыре динамика Smart-K обеспечивают трехмерный стереозвук.

Blackview Tab 16 работает на базе Android 12 с прошивкой DokeOS_P 3.0. К планшету можно подключить клавиатуру, мышь и стилус. За конфиденциальность отвечает стандарт SE-Linux. Имеются и навигационные системы: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.

Емкость аккумулятора Blackview Tab 16 составляет 7680 мАч, поддерживается быстрая зарядка 18 Вт. Можно рассчитывать на 18 часов работы устройства на одном заряде.

Предзаказ открыт с сегодняшнего дня и продлится до 26 марта. Акционная цена составит всего $177.99. Для оформления заказа на AliExpress переходите по ссылке . Обращаем ваше внимание, что обычная цена Blackview Tab 16 – $399.99, поэтому успейте приобрести устройство с такой огромной скидкой.

Напишите в комментарии, заинтересовал ли вас новый доступный планшет Blackview Tab 16.