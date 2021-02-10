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Праздник фанатов Android – Google выпустила Android 14 – новые фишки, кто получит первым

04.10.2023 214 0

всех нас поздравляю с релизом

 

У фанатов корпорации хороший праздник – компания Google выпустила новую версию мобильной операционной системы Android 14. Обновление уже доступно для загрузки на Pixel-смартфоны.

 

Праздник фанатов Android – Google выпустила Android 14 – новые фишки, кто получит первым – фото 1

 

У Android 14 фокус сделан на возможностях персонализации. Пользователи смогут настраивать ярлыки и виджеты на экране блокировки, выбирать шаблоны для главного экрана, также добавлены новые обои с поддержкой ИИ, монохромные темы, лучший контроль трафика данных приложений.

 

Для слабовидящих предусмотрено увеличение шрифтов до 200% прямо с панели быстрых настроек.

 

Праздник фанатов Android – Google выпустила Android 14 – новые фишки, кто получит первым – фото 2

 

Обновление уже доступно всем Pixel, начиная с модели 4а5G, Pixel 5 и выше. Позже Android 14 поступит на устройства других изготовителей.

 

Мы уже писали о том, какие устройства обновятся до Android 14 – можете проверить, будет ли доступно обновление на ваше устройство здесь

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 04.10.2023
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Праздник фанатов Android – Google выпустила Android 14 – новые фишки, кто получит первым