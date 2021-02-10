Такой выбор чипа для OnePlus 10 может стать выигрышным

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OnePlus вновь может отойти от практики устанавливать SoC от Qualcomm, сделав ставку на Dimensity 9000

В этом году OnePlus действует нетипично и пошла по пути очень раннего релиза флагмана. Более того, она вывела на рынок только OnePlus 10 Pro, не став представлять базовый OnePlus 10. Но от самой идеи выпустить эту модель компания отказываться не стала.

Сетевые информаторы уверяют, что OnePlus 10 готовится к выходу. Более того, эта модель может выйти куда интереснее своего старшего собрата. По крайней мере, что касается аппаратной платформы. По данным одного из инсайдеров OnePlus 10 получит чипсет Dimensity 9000. Кстати, этот же процессор может лечь в основу OnePlus 10R.

Этот же информатор сообщил, что работы над OnePlus 10 Ultra продолжаются. Дебютировать эта модель должна в конце третьего квартала нынешнего года и у компании есть еще время на доработку финальной версии флагмана. На данный момент есть лишь предположения, что это будет модель с Snapdragon 8 Gen 1 Plus и от материнской компании ей достанется фирменный нейронный процессор MariSilicon X.

Ключевой же акцент придется на основную камеру, которая должна предложить не менее трех датчиков изображения, где обязательно найдется место телеобъективу, который может предложить 5-кратный оптический зум.

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Источник: gizmochina