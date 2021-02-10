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Технические характеристики Redmi Pad 2 – они вас удивят

21.05.2023 91 0

К сожалению удивление будет неприятно

Пару дней назад мы писали о первых сведениях о будущем планшете Redmi Pad 2. Информации было немного, и сейчас польский инсайдер Kacper Skrzypek пролил немного света на его характеристики.

 

Технические характеристики Redmi Pad 2 – они вас удивят – фото 1

 

К сожалению, мы не только не увидим улучшений, но даже значительное ухудшение. Как мы и говорили в прошлой статье , не факт что чип от Qualcomm будет более мощным. Так вот, Snapdragon 680 это в 1.5 раза слабее по вычислительным ядрам и втрое по видеоядру.

 

Дисплей оставят без изменений и еще немного ухудшили фронтальную камеру, у предшественника было 8 Мп. Возможно компания хочет еще немного снизить цену, но вряд ли разница будет существенной, а вот комфорт пользования с "новым" процессором точно значительно снизится.

 

Технические характеристики Redmi Pad 2 – они вас удивят – фото 2

 

Итак, если вы хотели приобрести недорогой планшет, то ждать выпуска преемника точно не стоит. Можно смело покупать первое поколение, тем более что цены на него уже очень адекватны даже в нашей стране, а на распродажах на Aliexpress его отдают чуть больше 160$.

 

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Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 21.05.2023
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Технические характеристики Redmi Pad 2 – они вас удивят