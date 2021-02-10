Технические характеристики Redmi Pad 2 – они вас удивят

91

К сожалению удивление будет неприятно

Пару дней назад мы писали о первых сведениях о будущем планшете Redmi Pad 2. Информации было немного, и сейчас польский инсайдер Kacper Skrzypek пролил немного света на его характеристики.

К сожалению, мы не только не увидим улучшений, но даже значительное ухудшение. Как мы и говорили в прошлой статье , не факт что чип от Qualcomm будет более мощным. Так вот, Snapdragon 680 это в 1.5 раза слабее по вычислительным ядрам и втрое по видеоядру.

Дисплей оставят без изменений и еще немного ухудшили фронтальную камеру, у предшественника было 8 Мп. Возможно компания хочет еще немного снизить цену, но вряд ли разница будет существенной, а вот комфорт пользования с "новым" процессором точно значительно снизится.

Итак, если вы хотели приобрести недорогой планшет, то ждать выпуска преемника точно не стоит. Можно смело покупать первое поколение, тем более что цены на него уже очень адекватны даже в нашей стране, а на распродажах на Aliexpress его отдают чуть больше 160$.

Читать также: Redmi Note 11 Pro 4G получил глобальную MIUI 14

Источник: twitter