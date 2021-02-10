Технологию NFC планируют значительно "прокачать": как и когда это произойдет читайте в этой фотографии

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Главное, чтобы технология осталась доступной для всех

Консорциум NFC Forum, включающий Apple, Google и другие IT-гиганты, представил план развития технологии бесконтактной передачи данных NFC до 2028 года. Этот план описывает пять основных инициатив на ближайшие годы.

Первым и, по моему мнению, основным улучшением станет увеличенный радиус действия. Сейчас мы подносим смартфоны вплотную к терминалу, рекомендуемому расстоянию 5 мм. По факту это делает «бесконтактные платежи» – контактными. NFC Forum заявляет об увеличении расстояния в 6 раз – до 30 мм. Такое улучшение позволит значительно расширить сценарии использования, например, не доставая смартфон из сумки.

Кроме того, технологию хотят применить в качестве беспроводной зарядки, увеличив мощность передачи энергии NFC с нынешнего 1 Вт до 3 Вт. Это изменение, в том числе позволит реализовать новые форм-факторы устройств и заряжать их без установки отдельной катушки беспроводной зарядки.

Еще одна инициатива заключается в нативной реализации технологии SoftPOS, благодаря которой любой смартфон NFC может играть роль терминала бесконтактной оплаты.

Также планируется предоставить возможность программирования последовательностей действий в виде макросов для игровых устройств. Это позволит одним приложениям выполнять определенную последовательность действий.

Все эти приятные изменения должны произойти в течение следующих 2-5 лет и позволит значительно расширить функционал смартфонов. Главное, чтобы это не сильно повлияло на цену самого модуля и NFC снова не стал прерогативой флагманских устройств.

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Источник: theverge