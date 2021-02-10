TENAA раскрыл характеристики Realme Q3s

755

Realme Q3s получит производительную начинку и убогие камеры

На прошлой неделе стало известно, что Realme представит новинку в серии Q, которая будет построена на базе чипа Snapdragon 778G. Еще одной чертой смартфона станет 144-герцовый дисплей и этот факт заставил строить догадки, что позиционироваться новинка будет как геймерское мобильное устройство.

Читать также: Realme GT Neo 2 выйдет за пределы Китая ﻿

Пришло сообщение, что называться новинка будет Realme Q3s и на днях она получила сертификат центра TENAA. Это позволило узнать, что смартфон получит 6,59-дюймовый дисплей разрешением 2412х1080 пикселей и аккумулятор емкостью 4880 мАч. На выбор предложат три модификации с 6/128 Гб, 8/256 Гб и 12/512 Гб памяти.

На передней панели Realme Q3s установят фронтальную камеру на 16-мегапикселей и на задней панели установили три модуля, где главный на 48-мегапикселей и предложили две заглушки по 2 Мп каждая для анализа глубины и макросъемки. Весить смартфон будет 199 грамм и его габариты составят 164,4х75,8х8,5 мм.

Читать также: Названо время выхода Realme UI 3.0 на базе Android 12 ﻿

В качестве операционной системы установят Android 11 с фирменной надстройкой Realme UI. Представить новинку должны в октябре и остается дождаться оглашения даты релиза.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

Источник: cellphones