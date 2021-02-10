Tencent хочет приобрести Black Shark

718

Если «дочку» Xiaomi продадут, создание устройств виртуальной реальности станет ее основным занятием

Несколько лет назад Xiaomi решила зайти в сегмент игровых смартфонов и для этого в 2017 году был создан суббренд с весьма агрессивным названием Black Shark. При финансовой поддержке Xiaomi «дочка» выпустила несколько устройств, которые неплохо продаются и свою долю в малочисленной нише мобильников для геймеров компания заполучила.

И вот теперь пришло сообщение, что Black Shark может быть продан. Ряд независимых источников сообщили о желании Tencent приобрести суббренд Xiaomi. Это китайский холдинг, который специализируется на создании игр и разнообразного цифрового контента для интерактивных развлечений. Именно ей принадлежит мобильное приложение WeChat для обмена голосовыми и текстовыми сообщениями, а также социальная сеть Qzone, являющаяся самой крупной и популярной в Китае.

В свое время Black Shark 3 был создан при участии Tencent и на его тыльной стороне красовался логотип Tencent Games. Теперь же студия игр хочет прикупить себе сам бренд Black Shark. Но не для того, чтобы выйти на рынок смартфонов. После завершения сделки фокус бизнеса Black Shark сместится с игровых смартфонов на устройства виртуальной реальности. Подразумевается, что Tencent будет создавать контент, Black Shark обеспечит доступ к оборудованию виртуальной реальности.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: sohu