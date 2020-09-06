Теперь безрамочными будут и смарт-часы. Первенец — Rollme Hero

1088

Экран умных часов Rollme Hero избавили от рамок

Мир электроники «заболел» безрамочностью. На рынке появилось большое количество «полноэкранных» моделей, где производители соревнуются, кто радикальнее срежет рамки и «растянет» по максимуму дисплей на лицевой панели. Теперь мода на безрамочность добралась и до смарт-часов.

Читать также: Анонс смарт-часов Honor Watch ES: стильный спортивный аксессуар

Малоизвестный бренд Rollme решил громко заявить о себе и поводом для этого послужил выпуск первых безрамочных умных часов — Hero. Чтобы донести до потенциальных пользователей важность произошедшего, компания заявила о том, что ей пришлось приложить огромные усилия и использовать передовые разработки, чтобы выпустить полноэкранные часы.

Какие именно новации легли в основу нового гаджета, компания не говорит. Как и не стала она посвящать в технические характеристики носимого гаджета. Такая молчаливость по части начинки устройства наталкивает на мысль, что особо хвастаться не чем, все более чем скромно. Похоже, что здесь сделали упор на дизайн, а не на «железо».

Читать также: Представлены защищенные смарт-часы Honor Watch GS Pro

Опираясь на рендеры, выглядят Rollme Hero достаточно интересно и стильно. Отсутствие кромок смотрится визуально приятно и эффектно. По неподтвержденной информации, смарт-часы получат чип MediaTek, поддержку 4G LTE и работать будут на проприетарной операционной системе. Когда Rollme Hero появятся в продаже, не сообщается.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: sina