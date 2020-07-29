Тест фронталки OnePlus Nord. Вау-эффект для любителей селфи?

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Есть те, кто считает, что селфи — удел нарциссов. Но есть и немало тех, кто готов считать себяшки творчеством. Специально для последних стали появляться модели с качественными фронталками. Позаигрывать с поклонниками селфи было решено в OnePlus Nord, предложив впервые в истории компании два датчика изображения на передней панели. Но сможет ли новинка претендовать на звание одного из лучших селфифонов?

Пищать от восторга не придется

Увы, вердикт журналистов издания Androidauthority говорит о том, что фронтальная камера OnePlus Nord отнюдь не предмет для гордости компании. Они протестировали ее и пришли к выводу, что качество снимков на нее посредственное.

Напомним, что смартфон получил спереди два датчика, где главный на 32 Мп, а помогает ему ширик на 8 Мп. Зато угол обзора у второго целых 105 градусов. Это позволит «впихнуть невпихуемое» в автопортрет и в этом плане OnePlus Nord полностью оправдывает ожидания. Но по-настоящему красивыми фото будут только днем.

Журналисты отмечают, что снимки получаются переэкспонированными при ограниченном контрасте. Не понравилась им работа бьютификатора, который пытается сделать лицо «красивее» даже тогда, когда фильтр отключен. В числе слабых сторон фронталки они назвали большое количество цифровых шумов и размытые блики. А вот портретные снимки на фронталку OnePlus Nord получаются достойные.

Селфи-камера, которая разочаровывает

Особенно резко ухудшается качество фото при съемке в помещении или слабом освещении. Снимки грешат потерей детализации, получаются размытыми, им не хватает резкости.

По результатам теста селфи-камеры, много вопросов вызывает программное обеспечение смартфона. Хотя возможность исправить обновлениями целый ряд косяков, у журналистов Androidauthority вызывает скепсис. Они считают, что качество снимков на фронтальную камеру OnePlus Nord находится не на должном уровне, она в целом настроена некорректно. В итоге она выдает фоточки на одном уровне с бюджетными и среднего уровня смартфонами Xiaomi и Redmi.

Источник: androidauthority