Тест фронталки OnePlus Nord. Вау-эффект для любителей селфи?
Есть те, кто считает, что селфи — удел нарциссов. Но есть и немало тех, кто готов считать себяшки творчеством. Специально для последних стали появляться модели с качественными фронталками. Позаигрывать с поклонниками селфи было решено в OnePlus Nord, предложив впервые в истории компании два датчика изображения на передней панели. Но сможет ли новинка претендовать на звание одного из лучших селфифонов?
Пищать от восторга не придется
Увы, вердикт журналистов издания Androidauthority говорит о том, что фронтальная камера OnePlus Nord отнюдь не предмет для гордости компании. Они протестировали ее и пришли к выводу, что качество снимков на нее посредственное.
Напомним, что смартфон получил спереди два датчика, где главный на 32 Мп, а помогает ему ширик на 8 Мп. Зато угол обзора у второго целых 105 градусов. Это позволит «впихнуть невпихуемое» в автопортрет и в этом плане OnePlus Nord полностью оправдывает ожидания. Но по-настоящему красивыми фото будут только днем.
Журналисты отмечают, что снимки получаются переэкспонированными при ограниченном контрасте. Не понравилась им работа бьютификатора, который пытается сделать лицо «красивее» даже тогда, когда фильтр отключен. В числе слабых сторон фронталки они назвали большое количество цифровых шумов и размытые блики. А вот портретные снимки на фронталку OnePlus Nord получаются достойные.
Селфи-камера, которая разочаровывает
Особенно резко ухудшается качество фото при съемке в помещении или слабом освещении. Снимки грешат потерей детализации, получаются размытыми, им не хватает резкости.
По результатам теста селфи-камеры, много вопросов вызывает программное обеспечение смартфона. Хотя возможность исправить обновлениями целый ряд косяков, у журналистов Androidauthority вызывает скепсис. Они считают, что качество снимков на фронтальную камеру OnePlus Nord находится не на должном уровне, она в целом настроена некорректно. В итоге она выдает фоточки на одном уровне с бюджетными и среднего уровня смартфонами Xiaomi и Redmi.
Источник: androidauthority
Комментарии