Тест на производительность iPhone 12 и iPhone 12 Pro: цифры отнюдь не рекордные

561

Apple A14 Bionic не впечатляет своей мощью

Два дня назад состоялась премьера серии iPhone 12 от Apple, и она стала самой обсуждаемой темой последних дней. И это вполне понятно. Ведь несмотря на спорность устройств, iPhone относятся к категории тех смартфонов, которые не оставляют людей и конкурентов равнодушными. Кто-то их хвалит, кто-то критикует по поводу или без, есть кто троллит или держит нейтралитет.

Читать также: Apple представили бюджетные беспроводные наушники под логотипом Beats

Есть один аспект, который интересует достаточно большую армию экспертов и пользователей. И это производительность новинок, которые построены на базе новейшего 5-нанометрового чипа Apple A14 Bionic. Повод поговорить о мощности процессора подкинули энтузиасты, которые слили в сеть результаты тестов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. И баллы в синтетике могут порадовать поклонников Android-устройств.

Так, в активе iPhone 12 чуть меньше 565 тысяч баллов, а у Pro-версии результат лучше — чуть больше 572 тысяч очков. И они проигрывают по мощности самым производительным Android-смартфонам, вошедших в десятку самых мощных по итогам сентября. Напомним, что все участники топ-10 лучших флагманов набрали больше 600 тысяч очков. Но не забываем о том, что эксперты уже не раз говорили о то, что сравнивать платформы для iOS и Android как минимум некорректно, это два разных мира.

Читать также: Анонс iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max: поддержка 5G, зарядка MagSafe и мощный Apple A14 Bionic

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gsmarena