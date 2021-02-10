Тим Кук: не нравятся правила Apple в App Store? Довольствуйтесь Android

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Глава Apple считает претензии к Apple фарсом и тех, кто не готов играть по ее правилам он «послал» на Android

Сейчас в США в самом разгаре судебный процесс Epic Games против Apple. В рамках этого разбирательства уже вскрылся тот факт, что компания из Купертино проявляет излишнюю лояльность к властям Китая, попирая приватность и защиту пользовательских данных. Чтобы разобраться в перипетиях спора Apple и Epic Games, суд вызвал для дачи показаний ряд сотрудников обеих компаний. Свидетельствовать позвали и Тима Кука.

По идее, он как глава компании должен был сделать все, чтобы отстоять ее интересы и склонить чашу весов правосудия на сторону Apple. Но вместо того, чтобы смягчить риторику, он позволил себе неприязненный выпад в сторону всех поклонников Android. Так, на вопрос судьи Ивонн Гонсалес Роджерс, не считает ли он, что компания ввела монополию, наложив табу на возможность приобретать внутриигровые товары напрямую у разработчиков без комиссии Apple и неплохо так наживается на них, он дал весьма неожиданный ответ.

Он заявил, что о никакой монополии речь не может идти. А если кто-то не готов использовать iOS на условиях Apple, то ему стоит отказать покупать iPhone, а предпочесть Android-смартфон. Это позволит им не только не платить комиссию, но и не оплачивать вам софт, ведь Google предоставляет пользователям полную свободу, не ограничивая их. Он уверен, что сторонние системы оплаты превратят App Store в свалку.

Отказ от комиссии в магазине приложений он расценивает как поражение и отказ от заработка на собственной интеллектуальной собственности. А еще Тим Кук считает, что жертвой снятия ограничений станут сами пользователи, ведь тогда пострадает безопасность и мошенничество начнет процветать. По отзывам тех, кто видел процесс допроса СЕО Apple, считают, что он вел себя высокомерно и был откровенно недружелюблен, вступая в откровенную перепалку с судьей. Естественно, что такое поведение вызвала неудовольствие у судьи и сложно предугадать, повлияет ли поведение Тима Кука на окончательное решение или нет.

Что ж, выпад и слова Тима Кука говорят о том, что он иронично относится ко всему происходящему и считает это театром абсурда. Политика Apple, в его понимании, единственно правильная, и он искренне недоумевает — к чему претензии. А еще его слова ярко иллюстрируют то пренебрежение, с которым он относится к тем, кто выбирает Android. В его понимании iPhone — это статус, безопасность и элитарность, за которую нужно платить. Хотите «дешевку» и не за что не платить, но при этом подвергать опасности свои данные — добро пожаловать в мир Android.

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Источники: Bloomberg, wsj