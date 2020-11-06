Тим Кук всех обманул. Акционеры негодуют

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Акционеры Apple обвинили Тима Кука в преднамеренном обмане

Есть те, кто считает Тима Кука финансовым гением, и он является эффективным управленцем, который сделал Apple одной из самых успешных компаний. Практически каждый отчет компании — это ода тому, как ее выручка и доходы растут феноменальными темпами, компания отлично зарабатывает. Но ранее отчетность рисовали так, чтобы скрыть падение продаж iPhone.

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Так считают, ряд акционеров Apple, обвинивший Тима Кука в обмане и мошенническом сокрытии снижения спроса на смартфоны. И они уверены, что СЕО компании должен ответить за это. Поэтому акционеры и главный пенсионный фонд Великобритании направили в суд иск, заявляя, что Тим Кук ввел многих в заблуждение своим заявлением, которое он сделал 1 ноября 2018 года.

Тогда, общаясь с аналитиками, на вопрос о снижении продаж iPhone в Китае он заявил, что «он бы не отнес Китай к таким странам». А буквально через несколько дней после выступления Тима Кука компания сократила производство айфонов, а 2 января 2019 года заявила о снижении прогноза о размере квартальной выручки до $9 млрд. В качестве причины для такого шага Тим Кук заявил о натянутых отношениях между США и Китаем.

И это был первый, начиная с 2007 года случай, когда компания заявила о снижении выручки. Фондовый рынок отреагировал на это заявление падением акций компании на 10% и уменьшением рыночной стоимости компании до $74 млрд. Со своей стороны, акционеры не досчитались прибыли.

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Apple и сам Тик Кук заявляют, что у истцов нет никаких доказательств, что они обманули их или пытались ввести в заблуждение. Судья в своем отчете заявил, что у акционеров действительно есть основания утверждать, что заявление Тима Кука, сделанное в ноябре 2018 года, было ложным и вводящим в заблуждение. На том момент СЕО компании не мог не знать о «тревожных» продажах в Китае и той напряженности, которая наметилась между двумя странами.

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Источник: reuters