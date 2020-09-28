Тизер показал дизайн Samsung Galaxy F41

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Samsung Galaxy F41 внешне будет ничем не примечательным

Samsung оценила свой модельный ряд смартфонов и решила, что ей не хватает доступных камерофонов. И пользователи их получат, а сгруппируют их в рамках новой линейки Galaxy F. Стартовать решено сразу с устройства с порядковым номером 41, а его презентация назначена на 8 октября. В сеть выложили изображение Galaxy F41, раскрывающее основные его внешние черты.

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Определенно, удивлять дизайном в планы компании не входит. Решено придерживаться привычных для компании ценностей в этом сезоне. Лицевая панель получила широкоформатный дисплей с каплевидным вырезом, а оформлять камеру решено в уже традиционном для смартфонов Samsung дизайне в виде прямоугольной площадки. Экран не изогнутый и от идеи встраивать сканер отпечатков пальцев в него отказались, датчик на задней панели.

Известно, что Samsung Galaxy F41 удостоится Infinity-U дисплея диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+ и тип матрицы Super AMOLED. Базироваться он будет на восьмиядерном фирменном чипе Exynos 9611, предложит 6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной.

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Емкость аккумулятора составит 6000 мАч и ценник на смартфон будет в районе $200. Работать новинка должна под управлением фирменной оболочки One UI 2.1 на базе Android 10 и предложат зарядку мощностью 15 Вт. Основная камера получит три датчика, где ключевой разрешением 64 Мп.

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Источник: gizmochina