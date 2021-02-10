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Лучшие беспроводные наушники для покупки 11.11 на Aliexpress от Andro News

Друзья, в преддверии грандиозной распродажи 11.11 мы подготовили для вас подборку лучших наушников, которые можно будет купить в День холостяка по очень выгодной цене. Для вашего удобства мы разделили все наушники по ценовым категориям, а также сделали краткую характеристику каждой модели. Усаживайтесь поудобнее и знакомьтесь с нашим ТОПом крутых проводных и беспроводных наушников к 11.11.

Чем отличаются вкладыши от внутриканальных наушников?

Но для начала объясним, в чем разница между вкладышами и "внутриканалками". Вкладыши еще называют "капельками" или "таблетками". У таких наушников отсутствует силиконовая насадка, поэтому они не плотно прилегают и распологаются не очень глубоко в ушной раковине. Эффекта шумоподавления нет, но и меньше вреда для слуха. Внутриканальные наушники ("затычки") глубоко входят в ушную раковину и по посадке напоминают беруши. За счет резиновой насадки они полностью блокируют ушную раковину. Как итог - звук более качественный и громкий, присутствует небольшая блокировка внешних шумов, но долго использовать такие наушники на большой громкости не рекомендуется, так как будет ухудшаться слух.

Лучшие наушники до $20

Начинаем подборку с самых бюджетных моделей, стоимость которых не превышает 20 долларов. Не стоит ожидать от таких наушников великолепного звука с объемными басами и чистыми высокими нотами, но для повседневного использования их функционала и возможностей будет вполне достаточно.

Вкладыши

Haylou GT6





Стильные и минималистичные вкладыши с продолговатой формой «капелек». Предлагаются в белом и черном цветах. Поддерживают сенсорное управление. Подключатся по Bluetooth 5.2. Распознают кодек AAC. Емкость кейса составляет 310 мАч.

Для РФ - $16.63 (промокод 1111WOW﻿)

Для Украины - $18.30

QCY T8

Хорошие наушники от популярного бренда в белом цвете. Синхронизация с устройством осуществляется по Bluetooth 5.1. Управление сенсорное. Есть защита от влаги по стандарту IPX4. Поддерживается аудиокодек AAC.

Для РФ и Украины - $17.12 (промокод MW7OX2KJNCDV﻿)

1MORE E1029BT

Полувкладыши, выполненные в темно-сером цвете. Работают с кодеком ACC и подключаются по Bluetooth 5.0. Емкость аккумулятора составляет 310 мАч. Есть парный и одиночный режим. Драйвера 14,2 мм.

Для РФ - 879 ₽﻿ (промокод WOWSTAR120﻿)

Xiaodu TWS

Предлагаются в белой расцветке. Есть распознавание кодеков AAC и SBC. Время автономной работы – до 16 часов использования. За подключение отвечает Bluetooth 5.0. Защита от влаги выполнена по стандарту IPX4.

Для РФ - $18.31 (промокод 1111WOW﻿)

Для Украины - $19.99﻿

Awei TWS T26

Эти наушники выполнены в глянцевом черном дизайне, поэтому выглядят очень круто, несмотря на свою бюджетную стоимость. Емкость кейса составляет 600 мАч, драйвера 13 мм. Подключаются по Bluetooth 5.0. Радует стандарт защиты от влаги IPX5.

Для РФ - $11.83 (промокод AWEI11SALE﻿﻿)

Для Украины - $12.39﻿

EDIFIER X6

Есть два цветовых варианта – черный и белый. Покрытие наушников глянцевое. Поддерживается продвинутый аудиокодек Qualcomm aptX. Есть микрофонное шумоподавление и защита от влаги IP54. Подключаются по Bluetooth 5.0. Емкость кейса – 350 мАч.

Для РФ - $19.74 (промокод 1111WOW﻿)

Для Украины - $21.42

Внутриканальные

QCY T10

Полноразмерные внутриканальные «уши» в нестандартных расцветках – темно-зеленой и светло-розовой. Заявлена быстрая зарядка: после 10 минут нахождения в чехле наушники могут проработать еще 1 час. Есть четыре микрофона и двойной драйвер. Распознается кодек AAC, подключаются через Bluetooth 5.1.

Для РФ - $20.65 (промокод 1111WOW﻿)

Для Украины - $22.32

Redmi Buds 3 YE

Матовые черные наушники с сенсорным управлением и поддержкой Bluetooth 5.2. Заявленная автономность вместе с кейсом - до 18 часов. От влаги модель защищена по стандарту IP54. Наушники очень компактные, «ножка» отсутствует.

Для РФ - $15.24 (промокод PFMK3Q1A﻿﻿)

Для Украины - $19.19﻿

Haylou GT3

Поддерживается шумоподавление DSP и интеллектуальное сенсорное управление. Есть «ножка», наушники выполнены в черном цвете. Устройство может проработать до 28 часов. Драйверы 7.2 мм, аккумулятор на 600 мАч. Защита от влаги тоже имеется – стандарт IPX4.

Для РФ - $16.01 (промокод 1111WOW﻿)

Для Украины - $17.69

Baseus Encok W3

Очень бюджетная модель в белом цвете. Подключатся через Bluetooth 5.0. Емкость каждого наушника – 37 мАч, кейса – 200 мАч. Заявленная автономность – до 18 часов. Из приятных особенностей есть одиночный и двойной режим + технология Hi-Fi.

Для первых 30 покупателей - $﻿9.66 (промокод BASEUSTOP30﻿)

QCY T17

Наушники представлены в белом и черном цветах. Управление сенсорное, присутствует шумоподавление при разговоре ENC. Подключатся с помощью Bluetooth 5.1. Есть технология Hi-Fi + моно и стерео режим. Производитель заявляет о минимальной задержке звука во время игр.

Для РФ - $﻿14.31 (промокод 1111WOW﻿)

Лучшие наушники до $40

Приближаемся к среднему сегменту, в котором представлены наушники от 20 до 40 долларов. Здесь уже и более крутое звучание, и дополнительные фишки. Но это еще не флагманские гаджеты.

Вкладыши

Redmi Buds 3

Отличные наушники от очень популярной компании. Представлены в белом глянцевом цвете. Работают на базе чипа QCC3040, драйверы 12.0 мм. Распознается кодек aptX. Защита от влаги присутствует (IP54). Автономная работа достигает 20 часов.

Для РФ - $25.75 (промокод 1111LOUD﻿﻿)

Для Украины - $28.55

Haylou MoriPods

Стильные вкладыши в темно-синем и белом цветах. Распознают кодеки AAC, SBC, aptX и aptX Adaptive. Поддерживается технология TrueWireless Mirroring. Работают на чипе QCC3040. Емкость аккумулятора 310 мАч.

Для РФ - $25.12 (промокод 1111WOW﻿)

Для Украины - $26.79﻿

Внутриканальные

QCY T16

Белоснежные компактные «внутриканалки» с чипом Qualcomm. Работают с кодеками AAC, SBC и aptX. Размер драйвера составляет 7,2 мм. Есть быстрая зарядка. Кейс имеет емкость 380 мАч и подключается к источнику питания по Type-C.



Для РФ - $﻿24.70 (промокод 1111WOW﻿)

Vivo 2E

Эти наушники смотрятся премиально, стильно и дорого. Особенно впечатляет синяя расцветка с глубокими переливами. Автономная работа достигает 27 часов. Подключаются по Bluetooth 5.2. Рабочие аудиокодеки – AAC и SBC. Защищены от пыли и влаги по стандарту IP54.

Для РФ - $38.30 (промокод 1111LOUD﻿﻿)

Для Украины - $41.00﻿

SONY WI-C310

Первые наушники в подборке, соединенные друг с другом проводом. К телефону или другому устройству подключаются по Bluetooth 5.0. Отлично подходят для спорта. Автономная работа достигает 15 часов. Есть четыре расцветки: белая, синяя, черная и золотистая.

Для РФ - 2377 руб. (промокод 11111111LOUD﻿﻿)

Для Украины - $36.06

Лучшие наушники до $60

В ценовом сегменте от 40 до 60 долларов можно найти уже премиальные предложения. Наушники привлекают не только своим дизайном, но и отличным звучанием.

Вкладыши

EDIFIER Hecate GM5

Очень стильные и запоминающиеся вкладыши в светло-серой и темно-серой расцветке. Внимание привлекает наполовину стеклянный кейс. На борту стоит чип QCC3046. Есть игровой и музыкальный режим. Время автономной работы может достигать 32 часов. Распознается кодек aptX, подключение осуществляется через Bluetooth 5.2.

Для РФ - $43.61 (промокод 1111LOUD﻿)

Для Украины - $46.39﻿

Внутриканальные

ANKER Life A2 NC

Данные наушники могут похвастаться активным гибридным шумоподавлением. Автономная работа может достигать 35 часов. За синхронизацию отвечает Bluetooth 5.0. Драйверы 11 мм, есть стандарт защиты IPX5.

Для РФ - $62.64 (промокод 1111LOUD﻿﻿)

Для Украины - $56.64 (промокод 965DOUBLE11﻿)﻿

Huawei FreeBuds 4i

Данная модель представлена в белом, черном и красном цветах. Есть активное шумоподавление. Динамический драйвер на 10 мм. Подключается по Bluetooth 5.2. С отключенным шумоподавлением наушники способны проработать 10 часов в режиме воспроизведения музыки.

Для РФ - $57.19 (промокод 1111LOUD﻿﻿)

Для Украины - $59.99﻿

BGVP Q2s

«Внутриканалки» с очень нестандартным дизайном. Своим внешним видом они напоминают драгоценные камни. Есть синяя, голубая и фиолетовая расцветки. Установлен чип QCC3040, поддерживается аудиокодек aptX. Подключается по Bluetooth 5.2.

Для РФ - $59.24 (промокод 1111LOUD﻿﻿)

Для Украины - $62.04

Лучшие наушники до $100

Приближаемся к самому топу – наушникам, чья стоимость варьируется в пределах 100 долларов. Найти крутые предложения по такой цене довольно сложно, поэтому мы выделили всего две модели: одну внутриканальную и другую накладную.

Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro

Крутые внутриканальные наушники в белом, синем, черном и розовом цветах. Есть целевое активное шумоподавление. Через приложение можно настроить эквалайзер под свои предпочтения. Емкость аккумулятора составляет 500 мАч. Драйвер с технологией PureNote, повышающей басы и высокие частоты.

Для РФ - 7956 руб. (промокод 1111ALI﻿﻿)

Для Украины - $92.50﻿ (промокод 30250DOUBLE﻿)

AKG K361BT

Накладные наушники, которые подключатся как по Bluetooth 5.0, так и по проводу mini-Jack (3.5 мм) и Jack (6.35 мм). Размер динамика составляет Ø50 мм. Есть встроенный микрофон. Время автономной работы по Блютузу достигает 28 часов.

Для РФ - $58.33 (промокод 1111LOUD﻿﻿)﻿

Лучшие наушники до $150

И, наконец, самая крутая категория – наушники стоимостью от 100 до 150 долларов. Этот сегмент тоже разделяют всего две модели – вкладыши и накладные «уши».

Apple AirPods 2

Популярные вкладыши от американской «яблочной» компании в белоснежном цвете. Подключатся по Bluetooth 4.1, автономность составляет примерно 5 часов. Есть варианты с беспроводным и проводным кейсом.

Для РФ - 9282 руб. (промокод 1111SHOK﻿)

Xbox Wireless

Проводные накладные наушники в черном минималистичном дизайне. Поддерживает высококачественный пространственный звук Windows Sonic и Dolby Atmos. Есть регулируемый микрофон. Подключение осуществляется через мини-джек 3,5 мм.

Для РФ - 5249 руб. (промокод 11111KRIK﻿)

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