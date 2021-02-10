Топ защищенных смартфонов для спасателей и для тех, кто переживает за свои данные

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Лучшие для экстрималов

Военным и спасателям приходится работать в экстремальных условиях: под дождем, в пыли, на морозе, под угрозой удара, прилета или падения. В таких случаях обычные смартфоны быстро выходят из строя. Именно поэтому для профессионального использования требуются прочные и надежные модели.

Мы подобрали топ лучших защищенных смартфонов под разные цели – для безопасности данных или для горячих точек. Они отличаются крепким корпусом, повышенной влагой пылезащищенностью, выносливыми аккумуляторами. Подробнее о каждой модели – ниже.

Samsung Galaxy Xcover6 Pro

Galaxy Xcover 6 pro



Samsung Galaxy Xcover6 Pro оснащен надежным усиленным корпусом с алюминиевым профилем, который по тестированию MIL-STD-810H выдерживает падение с высоты до 1,5 м на твердую поверхность. Класс защиты от воды и пыли – IP68.

Смартфон работает на мощном 8-ядерном чипсете Snapdragon 778G 5G от Qualcomm, изготовленном по 6 нм техпроцессу, он обеспечивает быструю и бесперебойную работу любых приложений и программ.

Дисплей имеет диагональ 6,6" с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Он выполнен по технологии PLS. Яркость – до 550 нит.

Тройная камера состоит из 50 Мп основной камеры с автофокусом и светосилой линзой f/1.8 – однако не особо на нее рассчитывайте – она подходит только для съемки днем – здесь Samsung GN1

Батарея имеет емкость 4050 мАч, за счет чего он не ощущается слишком тяжелым, однако страдает автономность, хоть и поддерживается 25 Вт быстрая зарядка.

Galaxy Xcover6 Pro – оптимальный выбор среди защищенных смартфонов от Samsung, для многих фактор бренда сыграет ключевую роль при выборе смартфона.

Известный бренд Samsung Galaxy Xcover6 Pro Оценки : Защита: 10/10 Производительность: 9/10 Камера: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 7/10 Плюсы : - прочный алюминиевый корпус, защита IP68 - Мощный процессор Snapdragon 778G - дисплей 120 Гц - NFC, беспроводные интерфейсы - известный бренд Минусы : - низкая автономность на фоне других защищенных смартфонов - PLS матрица 128 GB - від 19 599 грн

Motorola ThinkPhone

Moto ThinkPhone

Motorola ThinkPhone создана специально для бизнес-пользователей и работы в сложных условиях. Он имеет усиленный корпус с защитой IP68, выдерживающий пыль, грязь и погружение в воду.

Дисплей диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц обеспечивает четкое и плавное изображение. Мощный процессор Snapdragon 8+ Gen 1 позволяет быстро выполнять сложные задачи.

Тройная основная камера: 50 Мп+13 Мп широкоугольная+2 Мп макро. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю 30-ваттную зарядку.

ThinkPhone отличается высокой производительностью, надежностью и передовыми технологиями безопасности Motorola. Защищенный корпус, быстрый процессор, качественная камера – этот смартфон готов к интенсивной работе в любых условиях. Прекрасный выбор для военных и экстремальных ситуаций.

Бизнес-смартфон Moto ThinkPhone Оценки : Защита: 9/10 Производительность: 10/10 Камера: 8/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Плюсы: - прочный корпус, стойкость к воде IP68 - самый мощный чип среди топа - Snapdragon 8+ Gen 1 - 30 Вт быстрая зарядка - расширенные функции безопасности и связи - качественная тройная камера Минусы: - сверхвысокая цена 8/256 - від 32 334 грн

CAT S75

CAT S75

CAT S75 отличается чрезвычайной прочностью корпуса и устойчивостью к экстремальным условиям. Он выдерживает падение с высоты 1,8 м на бетон, погружение в пресную воду на глубину до 1,5 м на 30 минут. Это делает его идеальным для использования в экстремальных условиях, где обычные смартфоны просто не выдержали бы.

CAT S75 оснащен мощным процессором Dimensity 930 от MediaTek. Это восьмиядерный чип, сделанный по 7-нм техпроцессу. Такие характеристики позволяют смартфону быстро прорабатывать большие объемы данных от датчиков и камер, что важно для работы в экстремальных условиях.

Дисплей CAT S75 имеет диагональ 6,6 дюйма и разрешение FullHD. Использование IPS матрицы как раз для боящихся ШИМ. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает длительную работу устройства без подзарядки.

В CAT S75 установлены четыре камеры: 50 Мп основная, 8 Мп ультраширокая, 2 Мп макро и 13 Мп фронтальная. CAT S75 – идеальный спутник для работы в труднодоступных местах. Он оборудован термокамерой, обнаруживающей источники тепла. Лазерный дальномер помогает быстро измерять расстояние до объектов. Гелиевый датчик трещин обнаруживает утечку гелия, что указывает на наличие трещин в конструкции. Режимы ночного и теплового видения упрощают ориентацию в темноте.

Прочный корпус из армированного пластика, толстое защитное стекло Gorilla Glass 6, герметичные соединения – CAT S75 готов противостоять воде, пыли, ударам и падениям. Большая батарея обеспечивает длительную автономную работу. Специальные датчики помогают эффективно работать в сложных условиях. CAT S75 – надежный помощник для тех, кто работает в экстремальных условиях.

Красивый дизайн CAT S75 Оценки: Защита: 10/10 Производительность: 6/10 Камера: 7/10 Экран: 7/10 Автономность: 9/10 Плюсы: - сверхпрочный корпус, устойчивый к падениям и воде - специальные датчики: термокамера, газовый индикатор и т.д. - длительное время автономной работы - поддержка всех стандартов связи и навигации Минусы: - среднее качество основной камеры 6/128 від 20 246 грн

OUKITEL WP21

OUKITEL WP21

OUKITEL WP21 отличается крайне прочным корпусом, выдерживающим удары, падение, давление, воду и пыль. Это делает его идеальным для использования в экстремальных условиях.

WP21 оснащен дисплеем диагональю 6.78 дюймов с разрешением 2460x1080 пикселей. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность изображения. Яркость 500 болт позволяет комфортно работать на солнце.

Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio G99. Его производительности достаточно для выполнения сложных вычислений и обработки данных с датчиков. В WP21 установлено всего 4 камеры: 64 Мп основная, 20 Мп с ночным видением, 2 Мп макро и 16 Мп фронтальная. Такой набор позволяет делать качественные фотографии в любых условиях.

Большой аккумулятор емкостью 9800 мАч обеспечивает длительную автономную работу. Поддержка 66 Вт быстрой зарядки позволяет быстро подзарядить устройство.

Прочный корпус выдерживает падение с 1,5 м на бетон, давление до 500 кг, действие воды и пыли согласно IP68/IP69K. Диапазон рабочих температур –33…+55С. Расширенный набор датчиков, мощный процессор, емкий аккумулятор – OUKITEL WP21 готов к работе в самых сложных условиях.

Кирпич с двумя дисплеями Oukitel WP21 Оценки: Защита: 10/10 Производительность: 7/10 Камера: 7/10 Экран: 7/10 Автономность: 9/10 Плюсы: - Устойчивость к ударам, давлению, воде, пыли. - аккумулятор емкостью 8000 мАч – 15 Вт беспроводная зарядка - проводная зарядка 66 вт - NFC, полный набор датчиков Минусы: - невысокое качество камеры 12/256 від 10 257 грн

Doogee S98

Doogee S98

Doogee S98 отличается особо крепким корпусом, изготовленным из сплава магния и алюминия. По тестированию он выдерживает падение с 4 метров на бетон, погружение на 30 минут на глубину 1,5 метра, экстремальные температуры от -55 до 70°С. Смартфон имеет степень защиты IP68/IP69K.

S98 оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Helio P90 – бюджетный чип, к сожалению, с неба звезд не хватает. Основная двойная камера Sony: 48 Мп + 8 Мп широкоугольная. 6,3-дюймовый дисплей IPS имеет разрешение 2340x1080 пикселей. Большой аккумулятор емкостью 8500 мАч обеспечивает длительную работу. Поддерживает беспроводную зарядку 15 Вт.

Doogee S98 – тот смартфон, объединяющий максимальную защиту корпуса и долгую автономную работу. Его корпус выдерживает какие-либо экстремальные условия, а аккумулятора хватит на длительное время без подзарядки.

Doogee S98 – достойная замена обычным смартфонам в сложных условиях, где нужна прочность и надежность. Он станет надежным помощником в "горячих" точках, опасных ситуациях и экстремальных путешествиях.