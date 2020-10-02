Третий пошел: появился еще один смартфон с подэкранной камерой

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Представлен Rakuten BIG: первый смартфон с камерой под дисплеем и защитой IP68

Были времена, когда смартфоны не обладали фронтальной камерой. А теперь каждый приличный мобильник обязан иметь селфи-модуль и даже не один. Но в эпоху безрамочности эти самые фронтальные камеры стали барьером на пути полноэкранности. Вот и стали производители изгаляться с тем, как обыграть ее и сделать визуально приятной, чтобы глаза не мозолила.

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Самый желаемый и правильный вектор развития — отправить фронталку под экран. И такие смартфоны начали появляться. Правда, исполнение далеко от совершенства. Но производителей это не смущает. Важно громко заявить «мы это сделали».

Первым стал ZTE Axon 20 5G и за ним последовал Vsmart Aris Pro от вьетнамской компании. Теперь свой смартфон с подэкранной камерой появился на рынке Японии и создан он телекоммуникационным гигантом Rakuten. Называется новинка Rakuten BIG и помимо камеры под экраном она еще и обладает максимальным уровнем защиты IP68.

Все прочие характеристики обычные для среднего уровня устройства. Rakuten BIG обладает чипом Snapdragon 765G, 6,9-дюймовым OLED-экраном разрешением FullHD+, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, 32 Мп селфи-камерой и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Основная камера четверная 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, предложили дисплейный сканер отпечатков пальцев и модуль NFC. Стоит «чудо инженерной мысли» $660.

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Источник: rakuten