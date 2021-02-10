Tronsmart Apollo Air: шумодав, 20 часов автономности и скидка

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Компания Tronsmart продолжает расширять портфолио TWS-наушников и не так давно выпустила Apollo Air. Новая гарнитура может похвастаться современным чипом от Qualcomm, гибридной системой активного шумоподавления, шестью микрофонами и драйверами из графена. И все это дополняет защищенный корпус и хорошая автономность.

Наушники Tronsmart Apollo Air получили чип Qualcomm QCC3046 и шесть микрофонов, обеспечивающих работу системы шумоподавления с поддержкой трех режимов работы, среди которых есть функция «прозрачности», позволяющая слышать шумы из окружающей обстановки.

Внутри стоят 10-миллиметровые излучатели и аккумуляторы, которые обеспечивают автономность работы на одном заряде до 5 часов при активном шумодаве. Но стоит его отключить, и вы получите дополнительные 2 часа работы. Зарядный чехол получил батарейку на 300 мАч, которая позволит увеличить продолжительность работы на 20 часов. Если аккумулятор будет «иссушен», то на его дозаправку уйдет 2,5 часа и сделать это можно через порт USB Type-C.

Среди прочих черт Tronsmart Apollo Air защита от влаги IP45, поддержка Bluetooth 5.2, кодеков aptX™, SBC и AAC. Только с 17 по 21 мая наушники продают за $49,99. Промокод 5RUHOTSALE позволит получить скидку $5, а купон продавца, который вы найдете на странице с товаром позволит сэкономить еще $3.

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