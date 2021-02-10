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TSMC сдалась. Она ответит на запрос США о дефиците чипов

24.10.2021 525 1

Чипмейкер упирался, но в итоге выполнит требования американского правительства

Вот уже несколько месяцев на рынке наблюдается дефицит процессоров, винят в этом пандемию. Ощущается нехватка и других компонентов, а также рост их стоимости. В один миг сильные мира сего осознали, что необходимо обладать свой полупроводниковой промышленность. США вновь примерили на себя роль великого «решалы», который не только устремился активными темпами развивать полупроводниковую промышленность, но и решено разобраться в причинах дефицита и понять, не имел ли место глобальный сговор.

 

TSMC сдалась. Она ответит на запрос США о дефиците чипов – фото 1

 

Американское правительство направило в адрес крупнейших производителей запросы с просьбой предоставить конфиденциальную информацию, касающуюся запасов полупроводников и объемах продаж, сроках выполнения заказов, клиентах и поставщиках. Такие компании как Intel, Infineon Technologies и SK Hynix, согласились предоставить информацию, а вот TSMC была в числе тех, кто заявлял о своем нежелании выполнять требования США и обещал хранить в тайне информацию, связанную с клиентами компании.

 

Но в итоге TSMC передумала и предоставит запрашиваемые данные правительству США до 8 ноября. Похоже, что угрозы и боязнь попасть под санкции заставили чипмейкера поступиться своими интересами и «сдать» клиентов, раскрыв информацию об их заказах. Интересно, что целый ряд клиентов не в восторге от перспективы разглашения конфиденциальной информации и даже обратись в суд с требованием вынести судебный запрет, запрещающий TSMC разглашать данные.

 

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Источник: taiwannews

TSMC
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.10.2021

Комментарии

Vladislav D 0
правильно, нефиг чудить, и искусственно дефициты устраивать!
ещё очень все ждём, санкции на педми, сраоми, Хонор.... ну и усиливание уже получивших по заслугам следки и сбора данных хуйвей.
24.10.2021 18:35

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TSMC сдалась. Она ответит на запрос США о дефиците чипов