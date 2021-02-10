В Gmail на Android и iOS будет перевод более 100 языков – функцию постепенно разворачивают

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Перевод уже работает у некоторых пользователей Gmail для Android , в iOS он появится 21 августа ﻿

Перевод уже работает у некоторых пользователей Gmail для Android и будет постепенно развернут для других, в iOS он появится 21 августа. Функция доступна всем пользователям Google Workspace и пользователям с личными аккаунтами Google. Gmail уже много лет поддерживает перевод сообщений, но не в мобильной версии. Скоро єто изменится, поскольку Google наконец объявил о возможности перевода более чем со 100 языков в Gmail для Android и iOS.



Перевод прост в употреблении в обеих операционных системах. Если вы получите сообщение на языке, который отличается от выбранного языка отображения, в настройках учетной записи, над списком писем появляется сообщение «Перевести на [язык]».

Чтобы снова просмотреть исходное сообщение, нажмите «Показать оригинал». Чтобы включить автоматический перевод с данного языка в Gmail, нажмите «Автоматически переводить» для этого языка.



Если вы получили электронное письмо на языке, который Gmail не сразу идентифицировал, его тоже можно перевести. Нажатие на три точки в правом верхнем углу вызовет меню с соответствующей опцией. Если вы не хотите, чтобы Gmail продолжал переводить определенный язык, нажмите на крестик на сообщении и выберите «Больше не переводить [язык]».



Перевод уже работает у некоторых пользователей Gmail для смартфонов Android и будет постепенно развернут для других, в iOS он появится 21 августа. Функция будет доступна всем пользователям Google Workspace и пользователям с личными аккаунтами Google.﻿

Источники: Google Workspace﻿, Neowin﻿.