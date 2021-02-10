У iPhone 12 ненастоящая защита от воды, но Apple активно продвигает эту фичу в рекламе

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Один из рекламных роликов о водозащищенности iPhone 12 разозлил пользователей

Apple уже не раз обвиняли в том, что она совершает маркетинговую ошибку или преднамеренно вводит в заблуждение пользователей, используя термин «waterproof». Она создает в сознании потребителей ассоциацию, что с iPhone можно плавать и уж точно ему ничего не грозит, если разговаривать по нему под проливным дождем. А еще она предпочитает умалчивать в рекламных материалах, что гарантия на затопление аппаратов не распространяется в любом случае.

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Волну критики и негодования в Китае вызвала очередная реклама, где показали мужчину, который стоит под проливным дождем и держит возле уха iPhone 12. Титры ролика говорят о том, что нет повода для волнения, ведь тут есть защита от брызг и воды. Ряд пользователей заявили, что ролик эффектный и не оставляет сомнений, что смартфон выживет после такого испытания.

Возможно, работоспособности iPhone 12 дождь действительно не навредит, но фишка в том, что в правилах обслуживания Apple четко прописано, что гарантия не распространяется на случаи затопления. В таком случае реклама водонепроницаемости выглядит как издевка и провокация. Кроме того, компания утверждает, что ежедневная эксплуатация приводит к снижению пыленепроницаемости и водонепроницаемости.

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Правда, стоит сказать, что отсутствие гарантии на «утопленников» является негласным правилом в мобильной индустрии. Ваш смартфон совершил погружение в воду и что-то после этого пошло не так — будьте готовы вернуть его к жизни, заплатив за ремонт собственные деньги.

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Источник: mydrivers