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У OnePlus снова проблемы с безопасностью

24.07.2020 618 0

Похоже, раздача личных данных клиентов стало заветной карточкой OnePlus. Как бы иронично это не звучало, но для китайской компании утечки стали обычной практикой. Скорее всего, фанаты бренда особо не расстроятся и новому раскрытию их персональных данных. Сначала это были данные о кредитных картах, теперь пострадали e-mail адреса пользователей. Самое неприятное заключается в том, что OnePlus случайно раскрыла все сообщения электронной почты всех, кто принимал участие в обычном анонимном опросе, в котором спрашивалось, довольны ли покупатели поддержкой смартфона.

 

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Началось все с того, OnePlus решили провести опрос после отправки обновления OxygenOS 10.5.11. Компания хотела уточнить, довольны ли клиенты новой версией прошивки. Обычно эти опросы анонимны, но в этот раз компания решила запросить адрес электронной почты. Пользователи без лишних вопросов согласились, понимая, что их адрес использовался лишь для подтверждения их голоса.

 

У OnePlus снова проблемы с безопасностью – фото 1

 

Но все пошло не по плану. Ошибка со стороны OnePlus привела к массовому сливу адресов электронной почты. Сообщения участников опроса должны были защищаться хитрой системой, но кто-то в OnePlus, возможно, просто забыл включить эту защиту. В результате теперь у злоумышленников есть полный доступ к почтовым ящикам всех участников.  

 

Все бы ничего, но некоторые издания напомнили, что утечка электронной почты может быть даже опаснее, чем потеря данных по кредитке.  В неправильных руках эти адреса могут быть связаны с другими утечками информации о клиенте OnePlus.

 

У OnePlus снова проблемы с безопасностью – фото 2

 

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Такие бреши в безопасности, затрагивающие электронную почту, не редкость. Но это, конечно, не оправдание для небрежного обращения с информацией о клиентах, особенно если вы были замешаны в многочисленных инцидентах. Остается надеяться, что OnePlus теперь будет обращать внимание и на эту проблему.

 

У OnePlus снова проблемы с безопасностью – фото 3

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Источник: Techradar

OnePlus
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 24.07.2020

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У OnePlus снова проблемы с безопасностью