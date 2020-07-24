У OnePlus снова проблемы с безопасностью

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Похоже, раздача личных данных клиентов стало заветной карточкой OnePlus. Как бы иронично это не звучало, но для китайской компании утечки стали обычной практикой. Скорее всего, фанаты бренда особо не расстроятся и новому раскрытию их персональных данных. Сначала это были данные о кредитных картах, теперь пострадали e-mail адреса пользователей. Самое неприятное заключается в том, что OnePlus случайно раскрыла все сообщения электронной почты всех, кто принимал участие в обычном анонимном опросе, в котором спрашивалось, довольны ли покупатели поддержкой смартфона.

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Началось все с того, OnePlus решили провести опрос после отправки обновления OxygenOS 10.5.11. Компания хотела уточнить, довольны ли клиенты новой версией прошивки. Обычно эти опросы анонимны, но в этот раз компания решила запросить адрес электронной почты. Пользователи без лишних вопросов согласились, понимая, что их адрес использовался лишь для подтверждения их голоса.

Но все пошло не по плану. Ошибка со стороны OnePlus привела к массовому сливу адресов электронной почты. Сообщения участников опроса должны были защищаться хитрой системой, но кто-то в OnePlus, возможно, просто забыл включить эту защиту. В результате теперь у злоумышленников есть полный доступ к почтовым ящикам всех участников.

Все бы ничего, но некоторые издания напомнили, что утечка электронной почты может быть даже опаснее, чем потеря данных по кредитке. В неправильных руках эти адреса могут быть связаны с другими утечками информации о клиенте OnePlus.

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Такие бреши в безопасности, затрагивающие электронную почту, не редкость. Но это, конечно, не оправдание для небрежного обращения с информацией о клиентах, особенно если вы были замешаны в многочисленных инцидентах. Остается надеяться, что OnePlus теперь будет обращать внимание и на эту проблему.

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Источник: Techradar