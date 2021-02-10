У Oppo будут свои флагманские чипы

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Oppo замахнулась на создание мобильных процессоров с передовым 3-нм техпроцессом

Сейчас Китай стремится к кремниевой независимости, а вместе с ним хотят обрести суверенитет производители смартфонов. Известно, что свои чипы разрабатывает Xiaomi и Vivo, а также к ним присоединиться хочет и Oppo. Разговоры о том, что Oppo работает над своим чипом, идут уже пару лет, но реальный продукт так и не был представлен.

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Издание Nikkei Asia сообщило, что Oppo действительно разрабатывает фирменные чипы. Причем речь идет о создании платформ для флагманов. Информаторы говорят о том, что новые процессоры найдут свое применение во флагманах Oppo, которые выйдут в 2023 или 2024 году.

Поговаривают, что Oppo рассматривает возможность использовать нормы 3-нанометровой технологии TSMC в своих новых чипсетах. Подробности о характеристиках платформ нет. Но можно говорить о том, что однокристальные системы получат ядра и графические ускорители ARM.

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В сети мелькали слухи, что Oppo уже в течение 3-х лет работает над своими чипами и инвестировала в эту область около $7 млрд. Над проектом трудятся не только инженеры Oppo, но и Realme, а также OnePlus. Это говорит о том, что новые чипы вполне могут появиться и в устройствах суббрендов.

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Источник: asia.nikkei